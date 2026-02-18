Povedal to v stredu po rokovaní vlády premiér Robert Fico.
Rafinéria Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu a všetky výrobky budú určené pre vnútorný trh. Povedal to v stredu po rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD) po tom, čo vláda rozhodla o uvoľnení štátnych hmotných rezerv ropy vo výške 250.000 ton. Ide o reakciu na prerušenie dodávok ropy ropovodom Družba v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine.
Nedostatok pohonných látok na Slovensku nehrozí
Bratislavská rafinéria potrebuje denne 7300 až 7500 ton ropy, aby mohla vyrábať produkty, ktoré sú dostatočné pre územie Slovenskej republiky. „Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu aj akékoľvek iné vývozy a všetko, čo bude spracovávať teraz doma na Slovensku, bude určené pre slovenský trh,“ povedal premiér. Nedostatok pohonných látok či iných ropných produktov preto podľa neho na Slovensku nehrozí.
Uvoľnenie ropy zo Štátnych hmotných rezerv pomôže Slovnaftu prekonať obdobie, kým prídu tankery s ropou do Chorvátska a kým sa ropa nedostane na Slovensko. Podľa rafinérie na to bude potrebných 20 - 30 dní.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) dodala, že český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček aktuálne preveruje možnosti dodávok ropy a ropných výrobkov z Českej republiky. Reverzný tok by podľa Sakovej mohol v budúcnosti slúžiť ako ďalšia alternatíva na dodávky, no vyžadoval by veľké investície na českej strane.