Lukáš Turčan
dnes 18. februára 2026 o 9:00
Čas čítania 0:38

REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku

REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Pozri si rebríček top 10 najzadlženejších miest Slovenska.

Rozhodujúcim ukazovateľom bola úroveň zadlženia, teda pomer celkového dlhu k bežným príjmom samosprávy. Rebríček vychádza z údajov portálu hospodarenieobci.sk. Dáta zachytávajú stav za rok 2024, keď sa priemerná zadlženosť slovenských miest pohybovala na úrovni 20,3 percenta. Informoval o tom portál Trend.

V roku 2024 sa mestám na Slovensku podarilo stlačiť zadlženie na najnižšiu hodnotu od roku 2009. Na druhej strane sa zhoršila priemerná bilancia bežného účtu, ktorá vyjadruje, do akej miery dokážu samosprávy financovať svoje bežné výdavky z vlastných bežných príjmov.

  Miera zadlženia Celková dlžná suma
1. Veľký Šariš 47,2 percenta 3,8 milióna eur
2. Bratislava 46,1 percenta 215,9 milióna eur
3. Zlaté Moravce 38,6 percenta 5,6 milióna eur
4. Spišské Vlachy 38,4 percenta 2 milióny eur
5. Galanta 38,2 percenta 8,2 milióna eur
6. Gelnica 30,6 percenta 2,2 milióna eur
7. Šaľa 30,4 percenta 7,9 milióna eur
8. Nová Dubnica 29,4 percenta 3,2 milióna eur
9. Prešov 29,3 percenta 32,8 milióna eur
10. Želiezovce 28,1 percenta 2,2 milióna eur
