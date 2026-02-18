REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku

Pozri si rebríček top 10 najzadlženejších miest Slovenska.
Rozhodujúcim ukazovateľom bola úroveň zadlženia, teda pomer celkového dlhu k bežným príjmom samosprávy. Rebríček vychádza z údajov portálu hospodarenieobci.sk. Dáta zachytávajú stav za rok 2024, keď sa priemerná zadlženosť slovenských miest pohybovala na úrovni 20,3 percenta. Informoval o tom portál Trend.
V roku 2024 sa mestám na Slovensku podarilo stlačiť zadlženie na najnižšiu hodnotu od roku 2009. Na druhej strane sa zhoršila priemerná bilancia bežného účtu, ktorá vyjadruje, do akej miery dokážu samosprávy financovať svoje bežné výdavky z vlastných bežných príjmov.
|Miera zadlženia
|Celková dlžná suma
|1. Veľký Šariš
|47,2 percenta
|3,8 milióna eur
|2. Bratislava
|46,1 percenta
|215,9 milióna eur
|3. Zlaté Moravce
|38,6 percenta
|5,6 milióna eur
|4. Spišské Vlachy
|38,4 percenta
|2 milióny eur
|5. Galanta
|38,2 percenta
|8,2 milióna eur
|6. Gelnica
|30,6 percenta
|2,2 milióna eur
|7. Šaľa
|30,4 percenta
|7,9 milióna eur
|8. Nová Dubnica
|29,4 percenta
|3,2 milióna eur
|9. Prešov
|29,3 percenta
|32,8 milióna eur
|10. Želiezovce
|28,1 percenta
|2,2 milióna eur
12. februára 2026 o 17:41 Čas čítania 0:49 Čo je to neoprávnené podnikanie a fiktívna živnosť? Mnohí Slováci porušujú zákon, možno o tom ani nevedia
15. februára 2026 o 14:19 Čas čítania 0:27 Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny