AKTUÁLNE: Vláda vyhlásila stav ropnej núdze, Slovnaftu požičia do 250 000 ton ropy

Ministerstvo hospodárstva SR informovalo, že ide o historicky prvé vyhlásenie stavu ropnej núdze v SR.
Štát uvoľní zo štátnych hmotných rezerv ropu pre bratislavskú rafinériu Slovnaft v objeme do 250.000 ton. V reakcii na prerušenie dodávok ropy ropovodom Družba o tom v stredu rozhodla vláda, keď zároveň vyhlásila stav ropnej núdze. Na výpožičku ropy rafinéria zloží finančnú zábezpeku alebo bankovú záruku vo výške jej evidenčnej hodnoty.
Ministerstvo hospodárstva SR informovalo, že ide o historicky prvé vyhlásenie stavu ropnej núdze v SR. Naďalej monitoruje situáciu a je v intenzívnom kontakte s prevádzkovateľom ropovodu, spoločnosťou Transpetrol a ďalšími subjektmi. Zároveň prebiehajú intenzívne rokovania o alternatívnych dodávkach ropy do regiónu.
Ropovod Družba bol na ukrajinskom území poškodený v dôsledku vojenského konfliktu s Ruskom ešte koncom januára a doteraz neboli dodávky obnovené. Slovnaft môže ropu dovážať okrem Družby aj cez ropovod Adria, ktorý ale doteraz využíval iba na alternatívne dodávky a pokrýval ním spoločne so svojou materskou spoločnosťou MOL len menšiu časť výroby.
„Naďalej nemáme k dispozícii jednoznačné vysvetlenie, prečo dodávky ropy z Ukrajiny stále neobnovili tok na Slovensko. Z ukrajinskej strany sa termín ich obnovenia opakovane posúva, čo vytvára stav neistoty,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). V takejto situácii si podľa nej nemôžu dovoliť spoliehať sa na neoverené alebo nestabilné informácie od partnerov, a preto pristupujú k zodpovedným preventívnym krokom na ochranu energetickej bezpečnosti SR.
„Vláda je pripravená konať rýchlo. Súčasne rokujeme s partnermi v Chorvátsku a v Českej republike o možnosti využitia ich kapacít a infraštruktúry. Našou hlavnou prioritou je zabezpečenie stability dodávok ropy a ropných produktov pre slovenských občanov aj priemysel,“ dodala Saková.
Nábeh na plné využitie Adrie by mal podľa rafinérie trvať 20 - 30 dní a uvoľnenie ropy zo štátnych rezerv vo výške do 250000 ton by malo pokryť minimálne jeden mesiac prevádzky Slovnaftu. Pôžička by mala trvať maximálne do septembra tohto roka a Slovnaft by mal počas tohto obdobia postupne ropu vrátiť. Núdzové zásoby sú vo vlastníctve Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.
Ministerstvo hospodárstva SR uplynulý utorok informovalo, že rezortná šéfka Denisa Saková (Hlas-SD) a maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó podpísali spoločný list adresovaný chorvátskej strane s výzvou na umožnenie dodávok ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Adria ako jednej z možných alternatívnych trás.
Hoci chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar na sociálnej sieti v utorok uviedol, že Chorvátsko nedovolí, aby boli ohrozené dodávky paliva do strednej Európy a je pripravené pomôcť vyriešiť akútne narušenie v rámci práva EÚ a predpisov OFAC, preprava ruskej ropy Adriou je otázna. EÚ totiž zakázala dodávky ruskej ropy tankermi a bez nich sa táto ropa do Chorvátska nedostane.