Slovensko čelí výpadkom vyše tisícky liekov. Z tejto tisícky je väčšina nahraditeľná od iného výrobcu s rovnakou účinnou látkou. Vážnejší problém je pri liekoch, ktoré nemajú takýto ekvivalent, ide napr. o psychofarmaká, inzulíny alebo lieky na zápalové ochorenia čriev. Informovali o tom TVnoviny.
Situácia pri inzulíne nie je najideálnejšia: „Reálne nedostupných bez nejakej náhrady je iba 9 z nich,“ tvrdí prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ pre Tvnoviny. Podľa neho je na Slovensku dostupných 35 druhov inzulínu. Časť z nich je v obmedzenom režime mimoriadneho objednávania.
Jeden z dôvodov podľa prezidenta lekárnickej komory je prísna cenová regulácia, keď cena lieku na území Slovenska nesmie presiahnúť priemer troch najlacnejších cien liekov v Európskej únii. Ak má výrobca obmedzené kapacity, prirodzene uprednostní trhy, kde dosiahne vyšší zisk.