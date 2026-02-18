V piatok 20. februára by malo byť mimoriadne silné sneženie.
Takmer nepohyblivý front spojený s tlakovou nížou nad Stredomorím môže priniesť veľké množstvo zrážok, v Bratislave by mohlo napadnúť vyše 40 mm zrážok v podobe snehu za menej než deň. Má ísť o mokrý a ťažký sneh s možnou „kalamitou na obzore“, informoval o tom meteorológ Miroslav Šinger na svojom facebooku.
Predpoveď je však zatiaľ neistá. Nie je jasné, koľko zrážok napokon spadne a či časť nebude vo forme dažďa, najmä na začiatku. Aj iné modely však naznačujú výrazné sneženie, takže nejde o úplne nereálny scenár, hoci takýto extrém je zatiaľ otázny.
