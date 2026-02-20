Rozhovor pôsobí dôveryhodne, no jeho cieľom je presun peňazí na takzvaný bezpečný účet.
V Bratislave a ďalších mestách sa šíri nebezpečný telefonický podvod. Podvodníci sa vydávajú za vyšetrovateľov kriminálnej polície a ľuďom tvrdia, že si niekto chce zobrať úver na ich meno. Od minulého leta pripravili v Bratislavskom kraji obete už o približne 1,3 milióna eur, informoval Denník N.
Jeden z podvodníkov kontaktoval aj novinára Dušana Mikušoviča. Volajúci sa predstavil ako policajt a rozprával príbeh o úvere s notársky overenou plnou mocou. Pýtal sa na doklady, osobné údaje aj na to, či nebol v konkrétnom meste. Hovor pôsobil profesionálne a pokojne, podvodník mal pripravené odpovede na každú otázku.
Zlom prišiel vo chvíli, keď sa začal zaujímať o peniaze na účte a navrhol presun na „bezpečný účet“. Keď Mikušovič odmietol spolupracovať, zmenil tón a začal sa vyhrážať. Novinár následne zavolal na linku 158, kde mu potvrdili, že ide o známy podvodný scenár.
Rovnaký postup opisujú aj ďalší ľudia. Podvodníci vystupujú pokojne, posielajú falošné policajné preukazy e-mailom a snažia sa obeť udržať čo najdlhšie na linke. Ich cieľ je jasný, získať citlivé údaje alebo prinútiť človeka, aby previedol peniaze.
Polícia upozorňuje, že skutoční policajti nevolajú z utajených čísiel, neposielajú služobné preukazy e-mailom a nikdy nežiadajú presun peňazí ani údaje k účtom.