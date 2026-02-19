Dôležité je pravidelné odčervovanie psov.
V Bratislave sa medzi psami šíri nákazlivé ochorenie Giardia, ktoré sa prenáša výkalmi infikovaných psov. Ochorenie je život ohrozujúce pre šteňatá a staré psy. Informovali o tom správy STVR.
Aké sú príznaky?
Silno zapáchajúca hnačka, vracanie, bolesti brucha alebo svrbenie patria medzi príznaky, pri ktorých by mal majiteľ so psom vyhľadať veterinára. Môže totiž ísť o veľmi nákazlivé ochorenie Giardia.
Ako sa vyvarovať ochoreniu?
„Dôležité je pravidelné odčervovanie, ale psík sa môže nakaziť aj týždeň po odčervení. To môže priniesť aj majiteľ na topánkach a ten psík potom buď tade prejde, alebo to rovno oblíže a zje vyslovene tú giardiu, toho parazita,“ objasnila veterinárka Vladimíra Hatarová pre STVR.
„Typická inkubačná doba tohto ochorenia trvá päť až štrnásť dní, takže veľa psíkov dokonca môže byť asymptomatickými prenášačmi. Preto je veľmi dôležité po našich psíkoch zbierať z trávnikov exkrementy,“ upozornila veterinárna lekárka Lucia Knišová.