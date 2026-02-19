Nový prehľad má pomôcť lepšie sa orientovať v dôchodkových nárokoch a finančnom plánovaní.
Už v tomto roku dostanú poistenci na Slovensku po prvý raz oficiálny prehľad o tom, aký dôchodok môžu v budúcnosti očakávať. Sociálna poisťovňa začne rozosielať individuálne dôchodkové odhady, ktoré majú ľuďom pomôcť lepšie sa zorientovať v ich budúcich príjmoch na penzii.
Prvé zásielky naplánovali na máj 2026, informuje o tom Sociálna poisťovňa na svojom webe.
Čo bude prognóza obsahovať
Od tohto roku bude zasielanie dôchodkovej prognózy povinnosťou. Dokument bude obsahovať informácie o nárokoch zo štátneho dôchodkového systému a z druhého piliera. O niekoľko rokov neskôr sa rozsah prognózy rozšíri aj o údaje z tretieho piliera a ďalších foriem dôchodkového sporenia, ak sa na nich poistenec zúčastňuje.
Cieľom novinky je poskytnúť poistencom súhrnný obraz o ich budúcom zabezpečení na dôchodku, aby mohli včas zvážiť úpravu svojich úspor alebo sporenia.
Informácie bude možné získať elektronicky aj v papierovej forme. Sociálna poisťovňa uprednostní e-mailové doručenie, ak má k dispozícii adresu poistenca. V opačnom prípade dokument odošle poštou alebo sprístupní v elektronickej schránke. Vo všetkých prípadoch bude prognóza dostupná aj v online účte poistenca.
Ako často poisťovňa tento prehľad pošle, bude závisieť od veku konkrétneho poistenca. Zavedenie systému umožnila legislatívna zmena schválená parlamentom.