Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 19. februára 2026 o 17:10
Čas čítania 0:46

Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026

Nový prehľad má pomôcť lepšie sa orientovať v dôchodkových nárokoch a finančnom plánovaní.

Už v tomto roku dostanú poistenci na Slovensku po prvý raz oficiálny prehľad o tom, aký dôchodok môžu v budúcnosti očakávať. Sociálna poisťovňa začne rozosielať individuálne dôchodkové odhady, ktoré majú ľuďom pomôcť lepšie sa zorientovať v ich budúcich príjmoch na penzii.

Prvé zásielky naplánovali na máj 2026, informuje o tom Sociálna poisťovňa na svojom webe.

Čo bude prognóza obsahovať

Od tohto roku bude zasielanie dôchodkovej prognózy povinnosťou. Dokument bude obsahovať informácie o nárokoch zo štátneho dôchodkového systému a z druhého piliera. O niekoľko rokov neskôr sa rozsah prognózy rozšíri aj o údaje z tretieho piliera a ďalších foriem dôchodkového sporenia, ak sa na nich poistenec zúčastňuje.

Cieľom novinky je poskytnúť poistencom súhrnný obraz o ich budúcom zabezpečení na dôchodku, aby mohli včas zvážiť úpravu svojich úspor alebo sporenia.

Informácie bude možné získať elektronicky aj v papierovej forme. Sociálna poisťovňa uprednostní e-mailové doručenie, ak má k dispozícii adresu poistenca. V opačnom prípade dokument odošle poštou alebo sprístupní v elektronickej schránke. Vo všetkých prípadoch bude prognóza dostupná aj v online účte poistenca.

Ako často poisťovňa tento prehľad pošle, bude závisieť od veku konkrétneho poistenca. Zavedenie systému umožnila legislatívna zmena schválená parlamentom.

14. decembra 2025 o 8:45 Čas čítania 0:48 Nové cestovné poriadky v Bratislavskom kraji. Upravili časy odchodov a pribudli aj ďalšie zmeny Nové cestovné poriadky v Bratislavskom kraji. Upravili časy odchodov a pribudli aj ďalšie zmeny
14. decembra 2025 o 6:21 Čas čítania 0:28 AKCIA PRIEVAN: Finančná správa zaistila 2,4 tony nelegálneho tabaku, škodu vyčíslili na 338 618 eur AKCIA PRIEVAN: Finančná správa zaistila 2,4 tony nelegálneho tabaku, škodu vyčíslili na 338 618 eur
11. decembra 2025 o 19:31 Čas čítania 4:37 VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026 VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
Sociálna poisťovňa
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ekonomika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 08:20
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
dnes o 11:01
V Bratislave sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Je nebezpečné pre staršie psy a šteňatá
V Bratislave sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Je nebezpečné pre staršie psy a šteňatá
dnes o 09:40
Na Slovensku o pár hodín udrie snehová kalamita. V niektorých okresoch už platia výstrahy
Na Slovensku o pár hodín udrie snehová kalamita. V niektorých okresoch už platia výstrahy
dnes o 14:30
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
dnes o 07:10
EÚ hľadá nových úradníkov. Ponúka plat skoro 6-tisíc eur mesačne a doživotnú istotu práce
EÚ hľadá nových úradníkov. Ponúka plat skoro 6-tisíc eur mesačne a doživotnú istotu práce
včera o 07:41
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
včera o 05:43
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
pred 2 dňami
Vyšetrovatelia vyhrabali zo smetí zlato za 120-tisíc eur. Majiteľ ho vyhodil omylom
Vyšetrovatelia vyhrabali zo smetí zlato za 120-tisíc eur. Majiteľ ho vyhodil omylom
dnes o 08:20
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
pred 2 dňami
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
15. 2. 2026 14:19
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
3
pred 3 dňami
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
1
12. 2. 2026 15:00
Sociálna poisťovna tvrdo zakročila proti Slovákom, ktorí zneužívali práceneschopnosť. Ušetrili až 140 miliónov eur
Sociálna poisťovna tvrdo zakročila proti Slovákom, ktorí zneužívali práceneschopnosť. Ušetrili až 140 miliónov eur
pred 2 dňami
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
4
13. 2. 2026 8:27
Slováci zálohujú vo veľkom. Po novom si budú môcť peniaze za vrátene fľaše poslať na účet, takto to bude fungovať
Slováci zálohujú vo veľkom. Po novom si budú môcť peniaze za vrátene fľaše poslať na účet, takto to bude fungovať
Lifestyle news
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
dnes o 16:08
Hviezdu z Heated Rivalry uvidíš v novom mysterióznom trileri. Hudson Williams bude účinkovať v seriáli Yaga
dnes o 13:28
Horúce noci zaťažujú srdce viac, než si myslíš. Štúdia ukázala ideálnu teplotu na spánok
dnes o 12:00
Bad Bunny si vyskúša rolu herca. Hlavnú postavu v novom filme si zahrá po boku filmovej špičky
dnes o 10:48
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd festivalu Grape
dnes o 09:33
Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade
dnes o 08:58
Pitbull chce stanoviť nový svetový rekord. Chystá najväčšie zhromaždenie ľudí s „plešinkou“
včera o 16:21
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
včera o 15:36
VIDEO: Trailer na film s Baby Yodou a Pedrom Pascalom je tu. Vrátia sa aj legendárni gangstri
včera o 14:41
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
včera o 09:00
REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
Pozri si rebríček top 10 najzadlženejších miest Slovenska.
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
dnes o 14:30
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
AKTUÁLNE: Vláda vyhlásila stav ropnej núdze, Slovnaftu požičia do 250 000 ton ropy
včera o 17:49
AKTUÁLNE: Vláda vyhlásila stav ropnej núdze, Slovnaftu požičia do 250 000 ton ropy
Veľký problém Slovákov s dostupnosťou bývania: Analytik prezradil, čo sa musí stať, aby sa situácia ešte nezhoršila
dnes o 12:38
Veľký problém Slovákov s dostupnosťou bývania: Analytik prezradil, čo sa musí stať, aby sa situácia ešte nezhoršila
Ako fungujú 2 % z dane v roku 2026? Zisti, čo sa mení a komu môžeš pomôcť
včera o 16:00
Ako fungujú 2 % z dane v roku 2026? Zisti, čo sa mení a komu môžeš pomôcť
Koniec automatického navyšovania dôchodkového veku? Štát zvažuje návrat stropov pre náročné povolania
včera o 17:41
Koniec automatického navyšovania dôchodkového veku? Štát zvažuje návrat stropov pre náročné povolania
Slovensko Všetko
Na Slovensku o pár hodín udrie snehová kalamita. V niektorých okresoch už platia výstrahy
dnes o 09:40
Na Slovensku o pár hodín udrie snehová kalamita. V niektorých okresoch už platia výstrahy
dnes o 08:20
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
dnes o 15:06
EÚ spúšťa špeciálnu pomoc v hodnote 28 miliárd pre regióny zasiahnuté vojnou na Ukrajine. Týka sa aj Slovenska
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
včera o 09:00
REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
pred 3 hodinami
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
dnes o 14:30
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Zahraničie Všetko
Známy reťazec so zmiešaným tovarom v Európe zatvára desiatky predajní. Dôvodom sú nízke tržby
dnes o 08:59
Známy reťazec so zmiešaným tovarom v Európe zatvára desiatky predajní. Dôvodom sú nízke tržby
dnes o 07:10
EÚ hľadá nových úradníkov. Ponúka plat skoro 6-tisíc eur mesačne a doživotnú istotu práce
dnes o 15:06
EÚ spúšťa špeciálnu pomoc v hodnote 28 miliárd pre regióny zasiahnuté vojnou na Ukrajine. Týka sa aj Slovenska

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako fungujú 2 % z dane v roku 2026? Zisti, čo sa mení a komu môžeš pomôcť
včera o 16:00
Ako fungujú 2 % z dane v roku 2026? Zisti, čo sa mení a komu môžeš pomôcť
Novinky sa týkajú nielen podpory organizácií, ale po novom aj rodičov.
„Namiesto boja s korupciou prijímame opačné opatrenia.“ Daňko zo Zastavme korupciu vysvetlil, prečo Slovensko padá v rebríčku
pred 2 dňami
„Namiesto boja s korupciou prijímame opačné opatrenia.“ Daňko zo Zastavme korupciu vysvetlil, prečo Slovensko padá v rebríčku
Prepis auta v roku 2026 bez chýb a čakania: Nezabudnite na tieto dokumenty, poplatky a dôležité termíny
pred 3 dňami
Prepis auta v roku 2026 bez chýb a čakania: Nezabudnite na tieto dokumenty, poplatky a dôležité termíny
Hádka o Trumpovi skončila tragédiou: Muž v Texase pod vplyvom alkoholu zastrelil svoju dcéru
11. 2. 2026 17:37
Hádka o Trumpovi skončila tragédiou: Muž v Texase pod vplyvom alkoholu zastrelil svoju dcéru
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
3
11. 2. 2026 9:04
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia