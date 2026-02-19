Hlavné témy
Lukáš Turčan
dnes 19. februára 2026 o 8:59
Čas čítania 0:20

Známy reťazec so zmiešaným tovarom v Európe zatvára desiatky predajní. Dôvodom sú nízke tržby

Známy reťazec so zmiešaným tovarom v Európe zatvára desiatky predajní. Dôvodom sú nízke tržby
Zdroj: Instagram (@galaxy_home_sk)

Obchodný reťazec na Slovensku funguje štandardne.

Známy obchodný reťazec Kik by mal zavrieť cca 50 predajní. Ide o obchody v Nemecku. Dôvodom je, že predajne nezarábajú. Informoval o tom denník Bild.

Portál Tn.cz zisťoval, či sa zatváranie týka aj Slovenska alebo Česka. Podľa mediálneho zástupcu spoločnosti Kik, Jakuba Koutka, zatváranie nie je v pláne: „Môžeme sa vyjadrovať výhradne k situácii na českom a slovenskom trhu. Na oboch týchto trhoch sa aktuálne nedeje nič mimoriadne a naše fungovanie pokračuje štandardne.“ Zároveň zákazníkov uistil, že o prípadnom zatvorení predajní by ich informovali s dostatočným predstihom.

kik
Zdroj: Wikimedia Commons/WrS.tm.pl
