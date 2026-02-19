Aby sa kandidát dostal do úzkeho výberu, musí úspešne absolvovať sériu online testov.
Európska únia opäť otvorila jednu z najprestížnejších pracovných príležitostí v rámci svojich inštitúcií. Po siedmich rokoch prestávky Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) spustil nový výber na pozíciu AD5, ktorá je hlavným vstupným kanálom pre nastúpenie ako trvalý úradník Európskej komisie. Informoval o tom portál Euronews.
Tento krok znamená, že tisíce ľudí môžu získať stabilné zamestnanie s mesačným platom približne 6-tisíc eur. Odhady hovoria, že medzi 50 000 až 60 000 kandidátmi sa prihlási, no len necelé 3 % z nich bude úspešných.
Ako prebieha výber?
Aby sa kandidát dostal do úzkeho výberu, musí úspešne absolvovať sériu online testov. Prihlášky sa posielajú do 10. marca 2026.