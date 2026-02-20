Stačí splniť zákonné podmienky a v prípade chyby podať námietku na ministerstvo hospodárstva.
Ak ti štát priznal adresnú energopomoc na adrese trvalého pobytu, rovnakú pomoc by si mal dostať aj na ďalšie svoje odberné miesta, napríklad na chatu či iný byt. Platí to však len vtedy, ak na týchto adresách nemá trvalý pobyt nahlásená iná osoba, informuje web energopomoc.sk.
Či sa pomoc vzťahuje na všetky tvoje odberné miesta, si môžeš overiť na príslušnom okresnom úrade. Ten preverí údaje o tvojich nehnuteľnostiach a odberných miestach.
Ak zistíš, že ti pomoc nepriznali na všetky adresy, môžeš podať námietku. Urobíš tak prostredníctvom formulára na portáli www.slovensko.sk alebo poštou na adresu:
Námietka – energopomoc
Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 29
Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 29
17. februára 2026 o 8:45 Čas čítania 0:37 Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
5. februára 2026 o 12:44 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?