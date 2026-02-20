V hre sú peniaze pre Gazu, bezpečnostné riešenia aj politika okolo OSN. Slovensko bolo na prvom zasadnutí Rady mieru ako pozorovateľ - vybrali sme tri kľúčové momenty.
Trumpova Rada mieru mala vo Washingtone prvé oficiálne zasadnutie. Témou boli financie pre Gazu aj bezpečnostné usporiadanie v regióne. Slovensko sa na stretnutí zúčastnilo ako pozorovateľ prostredníctvom ministra zahraničných vecí Juraja Blanára. O priebehu informovali agentúry Reuters a AP, slovenskú účasť zhrnulo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Financovanie: Trump hovorí o 7 miliardách pre Gazu
Trump na stretnutí uviedol, že deväť krajín sľúbilo spolu 7 miliárd dolárov na balík pomoci pre Gazu. „Znie to ako veľa, ale je to veľmi malé číslo v porovnaní s cenou vojny,“ dodal. Zároveň oznámil, že USA prisľúbili ďalších 10 miliárd dolárov pre samotnú iniciatívu Board of Peace.
Zatiaľ však nie je jasné, na čo presne má ísť amerických 10 miliárd – či priamo na obnovu a pomoc v Gaze, alebo aj na fungovanie celej iniciatívy.
Bezpečnosť: päť krajín prisľúbilo vojakov, Egypt a Jordánsko majú cvičiť políciu
Reuters uvádza, že do plánovanej stabilizačnej sily pre Gazu prisľúbilo vojakov päť krajín: Indonézia, Maroko, Kazachstan, Kosovo a Albánsko. Egypt a Jordánsko majú pomôcť s výcvikom polície.
Na stretnutí sa spomínal aj cieľový rámec, s ktorým plán ráta: 20 000 vojakov a výcvik 12 000 policajtov. Nasadenie má začať v oblasti Rafahu a postupne sa rozširovať.
Slovensko: Blanár bol na zasadnutí ako pozorovateľ a hovorí o „jedinej relevantnej iniciatíve“
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí uviedlo, že Juraj Blanár zastupoval Slovensko na prvom zasadnutí „v mene predsedu vlády.“ Slovensko bolo na zasadnutí v úlohe pozorovateľskej krajiny. Blanár v stanovisku označil Radu mieru za „v súčasnosti jedinú relevantnú iniciatívu,“ ktorá môže priniesť mierové usporiadanie do Gazy a regiónu.
Zároveň zopakoval, že Slovensko podporuje dvojštátne riešenie a uviedol, že počas zasadnutia absolvoval bilaterálne stretnutia, kde otvoril aj tému slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN.
Na rokovaní boli aj krajiny z nášho regiónu: Česko sa zúčastnilo ako pozorovateľ a Maďarsko ako člen formátu. Európska komisia vyslala eurokomisárku Dubravku Šuicu ako pozorovateľku, čo vyvolalo kritiku zo strany Francúzska, ktoré tvrdí, že Komisia na to nemala mandát od členských štátov.