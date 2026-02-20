Meteorológovia varujú pred nebezpečnými podmienkami na cestách aj rizikom škôd na majetku.
Na východnom Slovensku sa počasie výrazne zhoršuje. Vietor postupne zosilňuje a v nárazoch môže dosiahnuť až 33 m/s, teda približne 118 km/h, čo zodpovedá sile orkánu. Najsilnejšie poryvy sa očakávajú najmä v okolí Rožňavy, Moldavy nad Bodvou, Košíc, Trebišova či Sobraniec, informuje web iMeteo.sk.
Viaceré obce sú bez prúdu
Silný vietor už spôsobil prvé výpadky elektriny. Bez prúdu zostali viaceré obce na juhovýchode krajiny. Situáciu komplikuje aj čerstvý sneh, ktorý spolu s vetrom vytvára na cestách záveje a zhoršuje viditeľnosť.
Meteorológovia upozorňujú, že najnebezpečnejšie podmienky budú okolo poludnia. Vietor môže poškodzovať strechy, stromy aj elektrické vedenia. Obyvatelia by mali obmedziť pohyb vonku a zvýšiť opatrnosť.