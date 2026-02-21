Nové dodatočné 10-percentné clo pre všetky krajiny sveta má nadobudnúť účinnosť 24. februára a bude platiť 150 dní.
Americký prezident Donald Trump v piatok zaviedol dodatočné 10-percentné globálne clo na dovoz do Spojených štátov po tom, čo Najvyšší súd zrušil veľkú časť jeho rozsiahlych colných opatrení. Uviedla to agentúra AFP, ktorá napísala, že rozhodnutie súdu uštedrilo výraznú ranu Trumpovej kľúčovej ekonomickej politike.
Americký prezident podpísal nariadenie o clách v Oválnej pracovni a na sociálnych sieťach uviedol, že opatrenie je „účinné takmer okamžite“. Počas uplynulého roka spontánne zavádzal rôzne colné sadzby s cieľom vyvíjať politický tlak na krajiny - spojencov aj rivalov.
Nové dodatočné 10-percentné clo pre všetky krajiny sveta má nadobudnúť účinnosť 24. februára a bude platiť 150 dní, vyplýva z informačného dokumentu Bieleho domu.
Dodatočné clo sa však nebude vzťahovať na vybrané strategicky dôležité nerastné suroviny, energetické nosiče, prírodné zdroje, niektoré hnojivá a poľnohospodárske produkty, lieky, elektroniku, automobily, ďalšie druhy dopravných prostriedkov ani výrobky používané v leteckom a kozmickom priemysle. Výnimku budú mať aj produkty súvisiace s národnou bezpečnosťou a tovary, ktorých dovoz je upravený Dohodou USA-Mexiko-Kanada (USMCA).
Trump obviňuje sudcov zo zahraničných záujmov
Najvyšší súd s konzervatívnou väčšinou rozhodol pomerom hlasov šesť ku trom, že zákon z roku 1977, o ktorý sa Trump opieral pri náhlom zavádzaní ciel voči jednotlivým krajinám, „neoprávňuje prezidenta ukladať clá“. Verdikt tak zásadne spochybnil právny základ jeho obchodnej politiky.
Trump, ktorý do funkcie vymenoval dvoch sudcov, ktorí sa teraz postavili proti nemu, reagoval ostro a bez predloženia dôkazov tvrdil, že rozhodnutie súdu bolo ovplyvnené zahraničnými záujmami.
„Hanbím sa za niektorých členov súdu, absolútne hanbím, že nemali odvahu urobiť to, čo je správne pre našu krajinu,“ povedal prezident novinárom.
Zároveň vyhlásil, že rozhodnutie Najvyššieho súdu ho robí „silnejším než predtým“ a že prezident môže „v záujme ochrany krajiny uvaliť ešte vyššie clá“, než zavádzal doteraz.
Minister financií Scott Bessent počas vystúpenia v Ekonomickom klube v Dallase uviedol, že alternatívna metóda výberu ciel „prinesie v roku 2026 prakticky nezmenené príjmy z ciel“.