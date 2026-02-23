Začiatok prác sa odhaduje na prelom rokov 2027 a 2028.
Dlho očakávaná rekonštrukcia Hlavnej stanice v Bratislave je o čosi bližšie k realizácii. Naplánovaná je na etapy. Od apríla by sa malo začať s prípravnými prácami a následne so stavebnými prácami v rámci malej rekonštrukcie. Tá sa týka najmä sociálnych zariadení, ktoré sú v havarijnom stave, či prepájania traktov. Zároveň sa od tohto týždňa začína s projektovými prácami veľkej rekonštrukcie. Začiatok týchto prác sa odhaduje na prelom rokov 2027 a 2028. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miroslav Garaj.
„Výsledkom bude nový šat tejto Hlavnej stanice v rozmere, v akom ju poznáme. To znamená, že nemusíme čakať žiadne vizuálne zmeny iné než to, že to bude nové, čisté, pekné, funkčné a v súlade s normami a hygienickými požiadavkami. Pridajme k tomu bezbariérové prístupy a prepojenie východu a vchodu,“ skonštatoval Ráž.
Začiatok by mal byť na konci roka 2027
Jedným z najvýznamnejších zásahov má byť nové prepojenie medzi traktmi budovy, ktoré umožní cestujúcim z príchodového podchodu dostať sa priamo do hlavnej haly bez nutnosti obchádzať budovu cez exteriér.
Začiatok samotnej realizácie odhadujú ŽSR na koniec roka 2027, respektíve na prelom rokov 2027 a 2028. Práce sa majú týkať pôvodnej budovy stanice vrátane jej prístavby.
Náklady na rekonštrukciu sú odhadované na niekoľko desiatok miliónov eur, konkretizovať ich podľa rezortu dopravy ani železníc momentálne nie je možné. Závisieť budú od konkrétnych projektových prác i rozhodnutí pamiatkarov. Podľa ministra je však prísľub zo strany Európskej komisie, že z veľkej časti by mohli byť financované z eurofondov.