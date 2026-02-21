Hlavné témy
TASR
dnes 21. februára 2026 o 6:55
Čas čítania 1:31

Huliakove ministerstvo avizuje prísnejší zákon pre prevádzkovateľov ubytovania cez Booking a Aribnb. Hrozí pokutami až 30 000 eur

Huliakove ministerstvo avizuje prísnejší zákon pre prevádzkovateľov ubytovania cez Booking a Aribnb. Hrozí pokutami až 30 000 eur
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Zriadený má byť register jednotiek pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu ubytovania.

Vytvoriť právny rámec transparentného zberu a poskytovania údajov v oblasti služieb krátkodobého prenájmu ubytovania prostredníctvom online platforiem od 1. januára 2027 je cieľom návrhu nového zákona o registri jednotiek pre poskytovanie uvedených služieb. Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR ho predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.


Zriadený má byť register jednotiek pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu ubytovania. Navrhovaný zákon ustanovuje povinnosti hostiteľov - podnikateľov alebo právnických osôb poskytujúcich krátkodobý prenájom ubytovania a poskytovateľov online platforiem pre krátkodobé prenájmy.

Hrozia vysoké pokuty

Hostitelia majú mať od navrhovanej účinnosti zákona dva mesiace na zapísanie potrebných údajov v registri, teda do 28. februára 2027. Sankcie za prípadné priestupky a iné správne delikty pri porušení povinností by sa mali prvýkrát uplatniť od 1. marca 2027.


MCRŠ uloží fyzickej osobe za porušenie povinnosti a poskytujúcej bez platného registračného čísla krátkodobý prenájom ubytovania cez online platformy pokutu od 100 do 1500 eur, bude ju môcť uložiť aj opakovane. Fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe bude môcť ministerstvo uložiť za iný správny delikt pokutu od 2000 do 5000 eur a poskytovateľovi online platformy od 3000 do 30 000 eur.

 


„Návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 11. apríla 2024 o zbere a poskytovaní údajov týkajúcich sa služieb krátkodobého prenájmu ubytovania,“ uviedlo ministerstvo.


Register ako informačný systém verejnej správy má zároveň plniť funkciu jednotného digitálneho kontaktného miesta. Návrh zákona ustanovuje tiež pôsobnosť MCRŠ ako správcu a prevádzkovateľa registra, registrujúceho orgánu, vnútroštátneho koordinátora a orgánu zodpovedného za monitorovanie plnenia povinností podľa európskeho nariadenia. V súvislosti s návrhom uvedeného zákona má byť novelizovaný aj zákon o mediálnych službách.


„Objem poskytovaných služieb krátkodobého prenájmu v Európskej únii značne rastie vďaka rastu platformovej ekonomiky,“ priblížilo MCRŠ. Hoci tieto služby vytvárajú príležitosti pre hostí a hostiteľov, podľa ministerstva ich rýchly rast vyvolal obavy a výzvy najmä pre miestne komunity a orgány verejnej moci napríklad tým, že prispievajú k menšej dostupnosti nehnuteľností na bývanie určených na dlhodobý prenájom a zvyšovaniu nájomného a cien bývania.

 


„Nariadenie EÚ sa zameriava na jednu z hlavných výziev, a to na nedostatok spoľahlivých informácií o službách krátkodobého prenájmu ubytovania, najmä totožnosť hostiteľa, miesto, kde sa tieto služby ponúkajú, a ich trvanie,“ uviedlo MCRŠ. To podľa neho sťažuje orgánom verejnej správy posúdenie skutočného vplyvu týchto služieb, ako aj prípravu vhodných a primeraných politických reakcií a ich presadzovanie.

