Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 22. februára 2026 o 15:20
Čas čítania 0:24

AKTUÁLNE: Pri Trumpovej rezidencii sa strieľalo. Tajná služba USA zabila narušiteľa

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
AKTUÁLNE: Pri Trumpovej rezidencii sa strieľalo. Tajná služba USA zabila narušiteľa
Zdroj: Refresher

Donald Trump bol v tom čase v Bielom dome vo Washingtone.

Agenti americkej tajnej služby zastrelili v noci na nedeľu muža, ktorý nezákonne vstúpil do bezpečnostného perimetra areálu Mar-a-Lago na Floride, súkromného sídla prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten bol v tom čase v Bielom dome vo Washingtone. 

Totožnosť zastreleného muža zverejnia až po informovaní jeho príbuzných. Podľa vyhlásenia Tajnej služby USA (USSS) išlo o muža vo veku asi 20 rokov, ktorého spozorovali pri severnej bráne areálu Mar-a-Lago s predmetmi pripomínajúcimi brokovnicu a kanister s palivom. Úrady už začali preverovať jeho minulosť a možný motív konania. Biely dom zatiaľ nereagoval na žiadosť o vyjadrenie. V čase incidentu bola s Trumpom vo Washingtone aj jeho manželka Melania.

Donald Trump
Zdroj: TASR/AP
19. februára 2026 o 7:10 Čas čítania 0:26 EÚ hľadá nových úradníkov. Ponúka plat skoro 6-tisíc eur mesačne a doživotnú istotu práce EÚ hľadá nových úradníkov. Ponúka plat skoro 6-tisíc eur mesačne a doživotnú istotu práce
21. februára 2026 o 11:16 Čas čítania 0:51 Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
19. februára 2026 o 8:59 Čas čítania 0:20 Známy reťazec so zmiešaným tovarom v Európe zatvára desiatky predajní. Dôvodom sú nízke tržby Známy reťazec so zmiešaným tovarom v Európe zatvára desiatky predajní. Dôvodom sú nízke tržby
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 11:16
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
3
pred 2 dňami
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
včera o 06:55
Huliakove ministerstvo avizuje prísnejší zákon pre prevádzkovateľov ubytovania cez Booking a Aribnb. Hrozí pokutami až 30 000 eur
Huliakove ministerstvo avizuje prísnejší zákon pre prevádzkovateľov ubytovania cez Booking a Aribnb. Hrozí pokutami až 30 000 eur
včera o 23:06
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
včera o 11:16
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
3
pred 2 dňami
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
včera o 23:06
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
dnes o 08:59
Ukrajina odsúdila „vydierania“ premiéra Fica. Ten pohrozil zastavením dodávok elektriny
Ukrajina odsúdila „vydierania“ premiéra Fica. Ten pohrozil zastavením dodávok elektriny
dnes o 08:06
AKTUÁLNE: Pri železničnej stanici v Helcmanovciach našli dobodanú ženu
AKTUÁLNE: Pri železničnej stanici v Helcmanovciach našli dobodanú ženu
15. 2. 2026 14:19
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
3
16. 2. 2026 5:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
včera o 11:16
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
17. 2. 2026 8:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
18. 2. 2026 7:41
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
Lifestyle news
Tvoj profil nezomrie s tebou. Meta spantentovala AI, ktoré bude ovládať profily mŕtvych používateľov
dnes o 14:14
Herec Eric Dane pred smrťou natočil srdcervúci odkaz pre svoje dcéry: „Žite teraz. V prítomnosti“ (VIDEO)
včera o 15:04
Vírálna opica Punch neurobí bez svojho plyšáka ani krok. Zoo reaguje na útoky ostatných opíc
včera o 12:47
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
včera o 10:31
Vyrastie na Aljaške reálny Jurský park? Prvý mamut by sa mohol narodiť už za dva roky
včera o 09:46
Nový AI nástroj z Číny desí Hollywood. Vytvára realistické videá so slávnymi osobnosťami
pred 2 dňami
Mark Zuckerberg vypovedá v prelomovom súdnom procese. Sociálne siete vraj boli navrhnuté tak, aby vytvárali závislosť
pred 2 dňami
VIDEO: Nový trailer na Toy Story 5 je tu. Hračky čaká boj s modernou technológiou
pred 2 dňami
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
Tragédia v Rakúsku: Lavína zabila 21-ročného Slováka, skupina zišla z vyznačenej trate
dnes o 14:17
Tragédia v Rakúsku: Lavína zabila 21-ročného Slováka, skupina zišla z vyznačenej trate
Záchranári mu už nedokázali pomôcť, prípad vyšetruje alpská polícia.
Nemecký generál varuje: Putin môže Európe spôsobiť utrpenie, aké si nevieme predstaviť
pred 2 dňami
Nemecký generál varuje: Putin môže Európe spôsobiť utrpenie, aké si nevieme predstaviť
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
dnes o 11:37
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
Donald Trump zaviedol 10 % clo pre celý svet. Platiť začne už o pár dní
včera o 08:16
Donald Trump zaviedol 10 % clo pre celý svet. Platiť začne už o pár dní
GALÉRIA: Švédska zbrojárska firma ukázala nové bojové vozidlá pre Slovensko. Prvé kusy dorazia už tento rok
pred 2 dňami
GALÉRIA: Švédska zbrojárska firma ukázala nové bojové vozidlá pre Slovensko. Prvé kusy dorazia už tento rok
Najdôležitejšie momenty zo zasadnutia Trumpovej Rady mieru: Miliardy pre Gazu a Slovensko ako pozorovateľ
pred 2 dňami
Najdôležitejšie momenty zo zasadnutia Trumpovej Rady mieru: Miliardy pre Gazu a Slovensko ako pozorovateľ
Slovensko Všetko
Ako chrániť platobné karty aj kľúče od auta pred podvodníkmi: Je lepší alobal alebo špeciálne puzdro?
dnes o 13:53
Ako chrániť platobné karty aj kľúče od auta pred podvodníkmi: Je lepší alobal alebo špeciálne puzdro?
pred 3 hodinami
Nový prieskum ukázal tesný súboj PS a Smeru. Do parlamentu by sa dostalo osem strán
pred 2 hodinami
Maďarsko chce blokovať nové sankcie proti Rusku. Do sporu s Ukrajinou sa zapojilo aj Slovensko
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Pri Trumpovej rezidencii sa strieľalo. Tajná služba USA zabila narušiteľa
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Pri Trumpovej rezidencii sa strieľalo. Tajná služba USA zabila narušiteľa
dnes o 14:17
Tragédia v Rakúsku: Lavína zabila 21-ročného Slováka, skupina zišla z vyznačenej trate
pred 2 dňami
Nemecký generál varuje: Putin môže Európe spôsobiť utrpenie, aké si nevieme predstaviť
Ekonomika Všetko
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 2 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
1
pred 2 dňami
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
pred 3 dňami
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
pred 2 hodinami
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
Vrátenie tovaru patrí medzi najčastejšie otázky, ktoré spotrebitelia riešia po nákupe. Platí však rovnaké pravidlo pre kamenné predajne aj pre internetové obchody? A čo robiť, ak je výrobok chybný alebo vám jednoducho nevyhovuje?
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
dnes o 11:37
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
včera o 16:26
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
3
pred 2 dňami
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
PREHĽAD: Čo môžeš na Slovensku zdediť? Okrem majetkov a peňazí to môžu byť aj vysoké dlhy a záväzky, pozri si výnimky
pred 2 dňami
PREHĽAD: Čo môžeš na Slovensku zdediť? Okrem majetkov a peňazí to môžu byť aj vysoké dlhy a záväzky, pozri si výnimky
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia