Štát ponúka nehnuteľnosť so súpisným číslom 40 spolu s pozemkami o celkovej výmere viac ako 1 600 m².
Okresný úrad Košice ponúka v rámci prebytočného majetku štátu na predaj rodinný dom s pozemkami v obci Ochtiná (okres Rožňava). Predaj sa uskutoční formou elektronickej aukcie, do ktorej sa môžu zapojiť fyzické aj právnické osoby, informuje ropk.sk.
Základné údaje o nehnuteľnosti:
- Predmet predaja: Rodinný dom so súpisným číslom 40 spolu s prislúchajúcimi pozemkami v podiele 1/1.
- Lokalita: Obec Ochtiná, okres Rožňava, k. ú. Ochtiná.
- Pozemky: Celková výmera prevádzaných pozemkov je 1 619 m² (z toho 845 m² zastavaná plocha a nádvoria, 774 m² záhrady).
- Príslušenstvo: Súčasťou je drevená prístavba, čelný plot, plynová a elektrická prípojka.
- Stav nehnuteľnosti: Správca upozorňuje, že dom je v zanedbanom stave pre dlhodobo nevykonávanú údržbu a predáva sa ako stojí a leží.
- Primeraná cena: 39 000,00 €.
- Zábezpeka: 3 000,00 € (musí byť pripísaná na účet správcu do konca lehoty na doručovanie ponúk).
- Variabilný symbol pre zábezpeku: 1386512026.
