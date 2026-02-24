Spoločnosti PHOENIX a Transmedic si podľa vyšetrovateľov v rokoch 2017 až 2020 nezákonne delili zákazky pre VšZP.
Protimonopolný úrad (PMÚ) SR uložil pokutu v celkovej výške takmer 8 miliónov eur dvom významným distribútorom liekov. Spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie v konkurze podľa zistení úradu koordinovali svoj postup v elektronických aukciách pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Predstavitelia úradu o tomto neprávoplatnom rozhodnutí informovali v utorok na tlačovej konferencii.
Celý prípad odštartoval podnet od zamestnanca jednej z firiem, ktorý úradu predložil kľúčové dôkazy. Podpredseda PMÚ Peter Demčák k tomu uviedol: „Ide o kartelovú dohodu medzi dvoma významnými hráčmi - týka sa dodávok pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Je to prvý prípad v histórii protimonopolného úradu, ktorý bol začatý a v podstate aj ukončený, zatiaľ na prvom stupni, na základe whistleblowerského príspevku zamestnanca jedného z podnikateľov. Ten predložil dôkazy o kartelovej dohode.“
Podnikatelia sa takmer tri roky dohadovali na dodávkach liekov pre onkologických, neurologických či imunologických pacientov. Riaditeľ odboru kartelov PMÚ Juraj Sýrny spresnil:
„Kartelová dohoda spočívala v spoločnom postupe podnikateľov vo verejných obstarávaniach Všeobecnej zdravotnej poisťovne na dodávku a distribúciu kategorizovaných liekov do lekární. Išlo o lieky, ktoré boli určené na liečbu onkologických, neurologických, imunologických a zápalových ochorení. Táto kartelová dohoda trvala od decembra 2017 až do septembra 2020.“
Firmy si vopred určili víťaza konkrétnej aukcie a následne si vzájomne vyrovnávali zisky a straty. Jakub Zeman z odboru kartelov PMÚ doplnil: „Súčasne sa nám podarilo získať podklady a informácie o tom, že podnikatelia si vzájomne kompenzovali zisky a straty z verejných obstarávaní.“
Priznanie znížilo pokutu
Spoločnosť PHOENIX využila inštitút urovnania a k činu sa priznala, vďaka čomu jej úrad znížil pôvodnú sankciu o 30 percent. Juraj Sýrny vysvetlil detaily trestov:
„Vzhľadom na to, že tento podnikateľ využil inštitút urovnania, teda sa priznal k porušeniu zákona a uzatvoreniu kartelovej dohody a zároveň nenapadol závery a konštatovania úradu. Úrad mu preto znížil pokutu o 30 percent a uložil mu ju vo výške viac ako 7,5 milióna eur. Zároveň mu uložil sankciu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní v trvaní jedného roka.“
Druhá firma, Transmedic Slovakia, ktorá sa momentálne nachádza v konkurze, dostala pokutu vyše 200-tisíc eur a trojročný zákaz účasti v súťažiach.