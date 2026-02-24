Úsek medzi štátnou hranicou a Břeclavou zostáva v smere na Brno neprejazdný.
Dopravná nehoda v skorých ranných hodinách ochromila dopravu na diaľnici D2 smerom do Českej republiky. Medzi štátnou hranicou a prvým zjazdom na mesto Břeclav (49,5 km) sa prevrátilo nákladné motorové vozidlo, ktoré úplne zablokovalo úsek v smere na Brno, informuje polícia na sociálnej sieti.
Kvôli neprejazdnej ceste začali hliadky okamžite odkláňať všetku dopravu na zjazd Kúty v smere do Českej republiky. Vodiči musia počítať s obmedzeniami a zdržaním minimálne do 10:00 hod., kedy sa predpokladá odstránenie následkov nehody a sprejazdnenie úseku.
