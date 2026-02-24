Michal Šimečka tvrdí, že koalícia chce Slovákom v cudzine skomplikovať prístup k volebným urnám.
Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka varuje pred možnými zmenami, ktoré by zásadne ovplyvnili hlasovanie Slovákov žijúcich v zahraničí. Vláda podľa jeho informácií plánuje zaviesť opatrenia, ktorými by zrušila súčasnú možnosť hlasovania poštou. Voliči by sa tak po novom museli dostaviť osobne na slovenské ambasády, informuje noviny.sk.
Šimečka označuje informácie, ktoré poskytol za vážne a dôveryhodné. Podľa neho by povinná osobná účasť na zastupiteľských úradoch vytvorila pre mnohých občanov veľkú prekážku a odradila by ich od účasti na voľbách.
Za týmto krokom vidí líder opozície politickú kalkuláciu
„Vidíme za tým jasný zámer. Ako vieme, aj z výsledkov volieb v roku 2023, ľudia, ktorí volia zo zahraničia, v drvivej väčšine nevolili Smer, ale strany súčasnej opozície,“ dodal Šimečka. Vyzval zároveň vládu, aby informácie vyvrátila.