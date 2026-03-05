Ich návrat domov zabezpečujú cestovné kancelárie aj česká vláda prostredníctvom repatriačných letov, situáciu však komplikujú problémy s dopravou a nedostatok miest v lietadlách.
Od štvrtka by mali pomôcť s prepravou pasažierov z Blízkeho východu obnovené lety spoločnosti Emirates z Dubaja do Prahy, ktoré by mohli denne prepraviť približne 615 ľudí.
„Organizáciu má na starosti náš konzulát priamo na mieste, ktorý do lietadla umiestňuje občanov registrovaných v systéme Drozd a na repatriačnom zozname. Prosím, nechoďte na letisko, pokiaľ nemáte miesto v lietadle,“ napísal na sieti X premiér Andrej Babiš.
V krajinách Blízkeho východu je podľa informácií z českého systému DROZD (Dobrovoľná registrácia občanov ČR pri cestách do zahraničia) aktuálne približne 5800 Čechov. Návrat z bojmi zasiahnutého regiónu pre nich zabezpečujú cestovné kancelárie a tiež česká vláda, ktorá zorganizovala niekoľko repatriačných letov. Minister zahraničných vecí Petr Macinka v stredu uviedol, že najväčší problém je doprava ľudí zo Spojených arabských emirátov (SAE), keďže tam je Čechov najviac.