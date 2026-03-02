Podľa webovej stránky Flightradar24 vzdušný priestor nad Iránom, Irakom, Kuvajtom, Izraelom, Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Katarom bol v pondelok stále prakticky prázdny.
Vzhľadom na pretrvávajúci konflikt na Blízkom východe zrušili v pondelok niekoľko stoviek ďalších letov. Globálna kríza v leteckej doprave, pre ktorú v regióne už uviazli státisíce cestujúcich, naďalej pokračuje. V pondelok ráno zrušili celkovo 1 239 letov. Obmedzenia hlásili aj poprední medzinárodní dopravcovia, vrátane Emirates Airlines so sídlom v Dubaji, Etihad Airways v Abú Zabí či Qatar Airways v Dauhe.
Hlavné letiská na Blízkom východe tak boli uzavreté už tretí deň po sebe
The Guardian uvádza, že ide o najkritickejšiu leteckú situáciu od pandémie Covid-19.
Hoci si tento región aj letecké spoločnosti za posledné roky zvykli na isté narušenia v cestovnom priemysle, takéto dlhodobé uzavretia vzdušného priestoru a odstavenie všetkých troch hlavných uzlov v Perzskom zálive je bezprecedentné, uvádzajú analytici.
„Cestujúci by nemali túto situáciu zľahčovať... V najbližších dňoch by sa mali podľa vývoja udalostí pripraviť na meškania alebo zrušenia letov - dúfajme, že útoky skončia,“ povedal Henry Harteveldt, analytik leteckého priemyslu a prezident spoločnosti Atmosphere Research Group.
The Guardian dodal, že podľa platformy FlightAware ešte v sobotu, kedy Izrael a Spojené štáty spustili spoločnú vojenskú operáciu proti Iránu, zrušili takmer 2 800 a v nedeľu ďalších 3 156 letov.