Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Lukáš Turčan
dnes 2. marca 2026 o 18:20
Čas čítania 1:17

Tisíce turistov uviazli v SAE. Štát aj súkromníci im poskytnú ubytovanie a stravu zadarmo

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Tisíce turistov uviazli v SAE. Štát aj súkromníci im poskytnú ubytovanie a stravu zadarmo
Zdroj: Aura Skypool

Spojené arabské emiráty budú platiť za hotely a stravu pre turistov, kým sa neskončí kríza v Iráne.

Turisti a cestujúci uviaznutí v Abú Zabí po uzavretí letísk budú mať ubytovanie a stravu hradené štátom. Potvrdil to Department of Culture and Tourism (DCT) - Abu Dhabi. Informoval o tom portál The National News.

Podľa General Civil Aviation Authority (GCAA) je dočasné ubytovanie a strava zabezpečené pre viac ako 20-tisíc cestujúcich, ktorých lety boli zrušené počas uzavretia letísk a vzdušného priestoru SAE v súvislosti s raketovými útokmi na Irán.

Aj súkromné spoločnosti sa zapojili do pomoci. Napríklad Airbnb Homes otvorila niekoľko apartmánov zadarmo pre uviaznutých turistov v Dubaji. Podobne Danube Properties ponúkla bezplatné ubytovanie s prioritou pre rodiny s deťmi a starších cestujúcich.

Ako pomoc funguje?

  • Department of Culture and Tourism – Abú Zabí vydal hotelom pokyn, aby hosťom, ktorí nemôžu odcestovať, automaticky predĺžili pobyt. Informuje The Economic Times.
  • Náklady následne prepláca štát priamo hotelom. Cestujúci si teda nemusia samostatne žiadať o peniaze, ak už sú ubytovaní v hoteli zapojenom do schémy. (pozn. jedná sa o hotely v Abú Zabí.)

Upozornenie pre cestujúcich

  • Úrady vyzvali cestujúcich, aby necestovali na letiská bez toho, aby si najprv overili stav svojho letu u leteckej spoločnosti.
  • Cestujúcim sa odporúča, aby aktualizovali svoje kontaktné údaje v rezerváciách, aby mohli dostávať notifikácie v reálnom čase o zrušeniach letov, vrátení peňazí alebo možnostiach prebookovania.
  • Cestujúcich zároveň upozorňujú, aby svoje lety nerušili sami ešte predtým, ako ich oficiálne zruší letecká spoločnosť, keďže by to mohlo ovplyvniť ich nárok na kompenzáciu alebo ďalšie možnosti náhradného letu.

Podľa úradov ďalšie aktualizácie o znovuotvorení vzdušného priestoru a obnovení letov budú závisieť od bezpečnostných posúdení a zmiernenia vojenského napätia. Dovtedy je cieľom rozhodnutia SAE preplatiť náklady na ubytovanie a stravu a zmierniť dopad na uviaznutých turistov počas prebiehajúcej krízy.

1. marca 2026 o 11:08 Čas čítania 1:03 Fico o útoku na Irán: Svetový poriadok sa rozpadá, sme pripravení evakuovať našich občanov Fico o útoku na Irán: Svetový poriadok sa rozpadá, sme pripravení evakuovať našich občanov
2. marca 2026 o 7:43 Čas čítania 0:48 Napätie na Blízkom východe eskaluje: Irán bombarduje ciele v Perzskom zálive a odmieta rokovania s Washingtonom Napätie na Blízkom východe eskaluje: Irán bombarduje ciele v Perzskom zálive a odmieta rokovania s Washingtonom
26. februára 2026 o 17:19 Čas čítania 0:25 Nárast osýpok v Európe: Vírus sa prenáša vzduchom, v miestnosti môže prežiť celé hodiny po odchode nakazeného Nárast osýpok v Európe: Vírus sa prenáša vzduchom, v miestnosti môže prežiť celé hodiny po odchode nakazeného
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
2
dnes o 06:31
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
2
včera o 14:50
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
1
dnes o 10:38
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
dnes o 05:50
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
pred hodinou
Slováci sa už vracajú domov z Emirátov a Ománu. Slovenská cestovka im zabezpečila špeciálny let
Slováci sa už vracajú domov z Emirátov a Ománu. Slovenská cestovka im zabezpečila špeciálny let
2
včera o 14:50
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
2
dnes o 06:31
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
pred 2 dňami
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
pred 2 dňami
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
dnes o 07:43
Napätie na Blízkom východe eskaluje: Irán bombarduje ciele v Perzskom zálive a odmieta rokovania s Washingtonom
Napätie na Blízkom východe eskaluje: Irán bombarduje ciele v Perzskom zálive a odmieta rokovania s Washingtonom
pred 2 dňami
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
2
včera o 14:50
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
24. 2. 2026 5:55
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
2
dnes o 06:31
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
26. 2. 2026 9:03
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Lifestyle news
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
dnes o 16:02
Skupina Elán oficiálne končí. Jožo Ráž priznal, že koncertovanie už fyzicky nezvláda
dnes o 15:46 1
VIDEO: Z nevinnej rozprávky sa stal temný horor pre dospelých. Tento Pinocchio rozhodne nie je pre deti
dnes o 14:21
Cesta späť na Mesiac sa komplikuje. NASA odkladá kľúčové pristátie
dnes o 13:39
Frankenstein dostáva odvážny a divoký remake v psychologickej dráme. Nevesta! je všetko, len nie predvídateľná
dnes o 12:07
Tieto hračky môže mať doma tisíce rodín. Odborník varuje pred rizikom
dnes o 11:22
ACTOR AWARDS: Poznáme filmovú a seriálovú špičku sezóny. Medzi hercami boduje Michael B. Jordan
dnes o 09:58
Zendaya a Tom Holland sú svoji. O údajnej svadbe informoval herečkin dlhoročný stylista
dnes o 09:04
Britská hudobná scéna má novú kráľovnú. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udeľovania cien Brit Awards
včera o 09:27
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showroom
pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Trump nevylučuje vyslanie pozemných jednotiek do Iránu
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Trump nevylučuje vyslanie pozemných jednotiek do Iránu
V rozhovore tiež obvinil Teherán, že sa rozhodol stiahnuť z rokovaní s Washingtonom.
Slováci sa už vracajú domov z Emirátov a Ománu. Slovenská cestovka im zabezpečila špeciálny let
pred hodinou
Slováci sa už vracajú domov z Emirátov a Ománu. Slovenská cestovka im zabezpečila špeciálny let
Najvážnejšia situácia od pandémie Covid-19. Letecká doprava na Blízkom východe kolabuje
dnes o 12:30
Najvážnejšia situácia od pandémie Covid-19. Letecká doprava na Blízkom východe kolabuje
Plyn a nafta prudko zdraželi po útokoch na Irán. Ceny palív môžu rásť aj na Slovensku
dnes o 13:52
Plyn a nafta prudko zdraželi po útokoch na Irán. Ceny palív môžu rásť aj na Slovensku
Napätie medzi Iránom a USA zasiahlo aj turistov. Šesť výletných lodí zostalo uviaznutých v Perzskom zálive
dnes o 09:28
Napätie medzi Iránom a USA zasiahlo aj turistov. Šesť výletných lodí zostalo uviaznutých v Perzskom zálive
Švédsko zneškodnilo ruský dron: Lietal pri francúzskej lietadlovej lodi
dnes o 08:14
Švédsko zneškodnilo ruský dron: Lietal pri francúzskej lietadlovej lodi
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Trump nevylučuje vyslanie pozemných jednotiek do Iránu
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Trump nevylučuje vyslanie pozemných jednotiek do Iránu
pred hodinou
Slováci sa už vracajú domov z Emirátov a Ománu. Slovenská cestovka im zabezpečila špeciálny let
dnes o 12:30
Najvážnejšia situácia od pandémie Covid-19. Letecká doprava na Blízkom východe kolabuje
Ekonomika Všetko
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
2
dnes o 06:31
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
pred 3 dňami
PREHĽAD: Čoraz menej Slovákov žije od výplaty k výplate
dnes o 05:50
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Irán tvrdí, že zaútočil na kanceláriu Netanjahua. Osud izraelského premiéra má byť nejasný
dnes o 11:55
AKTUÁLNE: Irán tvrdí, že zaútočil na kanceláriu Netanjahua. Osud izraelského premiéra má byť nejasný
dnes o 15:06
V Nitre sa po sérii vlámaní objavili čierne bodky a krížiky na dverách bytov. Polícia vyzýva obyvateľov na opatrnosť
pred 56 minútami
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Pozri sa, či medzi nimi nie si aj ty

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
dnes o 14:00
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
Podľa odborníka mu však chýbajú konkrétne návody, 72-hodinový plán aj dôraz na mentálne zdravie a dezinformácie.
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
včera o 07:52
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
pred 3 dňami
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
pred 3 dňami
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
Nabúrali ste do auta? Vysvetľujeme, čo robiť a kedy vám hrozí pokuta
26. 2. 2026 5:47
Nabúrali ste do auta? Vysvetľujeme, čo robiť a kedy vám hrozí pokuta
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia