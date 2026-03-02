Tisíce turistov uviazli v SAE. Štát aj súkromníci im poskytnú ubytovanie a stravu zadarmo

Spojené arabské emiráty budú platiť za hotely a stravu pre turistov, kým sa neskončí kríza v Iráne.
Turisti a cestujúci uviaznutí v Abú Zabí po uzavretí letísk budú mať ubytovanie a stravu hradené štátom. Potvrdil to Department of Culture and Tourism (DCT) - Abu Dhabi. Informoval o tom portál The National News.
Podľa General Civil Aviation Authority (GCAA) je dočasné ubytovanie a strava zabezpečené pre viac ako 20-tisíc cestujúcich, ktorých lety boli zrušené počas uzavretia letísk a vzdušného priestoru SAE v súvislosti s raketovými útokmi na Irán.
Aj súkromné spoločnosti sa zapojili do pomoci. Napríklad Airbnb Homes otvorila niekoľko apartmánov zadarmo pre uviaznutých turistov v Dubaji. Podobne Danube Properties ponúkla bezplatné ubytovanie s prioritou pre rodiny s deťmi a starších cestujúcich.
Ako pomoc funguje?
- Department of Culture and Tourism – Abú Zabí vydal hotelom pokyn, aby hosťom, ktorí nemôžu odcestovať, automaticky predĺžili pobyt. Informuje The Economic Times.
- Náklady následne prepláca štát priamo hotelom. Cestujúci si teda nemusia samostatne žiadať o peniaze, ak už sú ubytovaní v hoteli zapojenom do schémy. (pozn. jedná sa o hotely v Abú Zabí.)
Upozornenie pre cestujúcich
- Úrady vyzvali cestujúcich, aby necestovali na letiská bez toho, aby si najprv overili stav svojho letu u leteckej spoločnosti.
- Cestujúcim sa odporúča, aby aktualizovali svoje kontaktné údaje v rezerváciách, aby mohli dostávať notifikácie v reálnom čase o zrušeniach letov, vrátení peňazí alebo možnostiach prebookovania.
- Cestujúcich zároveň upozorňujú, aby svoje lety nerušili sami ešte predtým, ako ich oficiálne zruší letecká spoločnosť, keďže by to mohlo ovplyvniť ich nárok na kompenzáciu alebo ďalšie možnosti náhradného letu.
Podľa úradov ďalšie aktualizácie o znovuotvorení vzdušného priestoru a obnovení letov budú závisieť od bezpečnostných posúdení a zmiernenia vojenského napätia. Dovtedy je cieľom rozhodnutia SAE preplatiť náklady na ubytovanie a stravu a zmierniť dopad na uviaznutých turistov počas prebiehajúcej krízy.