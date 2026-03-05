Novinku plánuje spoločnosť LPP Slovakia, ktorá prevádzkuje značky ako Sinsay, Cropp či Reserved.
Samoobslužné pokladne vyvolávajú medzi Slovákmi rôzne reakcie. Kým niektorí ich oceňujú pre rýchlosť a pohodlie, iní ich využívať nechcú. Obchodné reťazce však tvrdia, že väčšina zákazníkov ich používa. Tento systém postupne rozširujú napríklad aj do obchodov s oblečením či kozmetikou, informujú tvnoviny.sk.
Samoobslužné pokladne plánuje zaviesť aj spoločnosť LPP Slovakia, ktorá prevádzkuje značky Cropp, Sinsay, Mohito, House a Reserved. Ako uviedol jej konateľ Patrik Čanecký pre Denník N, s inštaláciou by mali začať v apríli, najskôr v niektorých predajniach Sinsay.
Do konca roka postupne pribudne aj v ďalších predajniach
Podľa spoločnosti ide o krok, ktorý má zlepšiť služby pre zákazníkov a zvýšiť atraktivitu predajní. V obchodoch však zostanú aj klasické pokladne s obsluhou.