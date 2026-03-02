V regióne pribúdajú obete a zranení vojaci, zatiaľ čo Teherán odmieta akékoľvek rokovania so Spojenými štátmi.
Irán tretí deň pokračuje v útokoch na krajiny Perzského zálivu v reakcii na rozsiahle americko-izraelské údery. Výbuchy hlásili v Dubaji, Dauhe, Kuvajte aj Manáme, novinári agentúry AFP informovali aj o explóziách v Jeruzaleme. Od soboty bolo v regióne zasiahnutých viacero civilných cieľov vrátane letísk, prístavov, obytných budov či hotelov. V Bahrajne zahynula jedna osoba, celkovo si útoky v Perzskom zálive vyžiadali najmenej päť obetí.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili aj najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán následne odpovedal raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty regiónu, kde sa nachádzajú americké základne. Americká armáda uviedla, že pri operácii zahynuli traja americkí vojaci a ďalší utrpeli zranenia. Prezident Donald Trump vyhlásil, že útoky budú pokračovať, kým Washington nedosiahne svoje ciele.
🇮🇷🇧🇭 Ataque con drones y misiles de Irán en Manamá, Bahréin. pic.twitter.com/Vwt0XdJl7D— Global News ESP (@GlobalNewsESP) March 1, 2026
Irán odmieta rokovania
Teherán zároveň odmietol informácie o možných rokovaniach s USA. Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Laridžání vyhlásil, že Irán „nebude rokovať so Spojenými štátmi“ a poprel správy o kontakte s administratívou Donalda Trumpa. Podľa neho práve Washington svojimi krokmi „vrhol región do chaosu“ a teraz sa obáva ďalších strát amerických vojakov.