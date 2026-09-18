Tínedžeri do 15 rokov dostanú prístup len cez rodičovské „miniúčty“.
Európska komisia (EK) vo štvrtok v Štrasburgu predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore (EU Kids Act). Počíta so zákazom prístupu k platformám sociálnych médií pre deti mladšie ako 13 rokov a s možnosťou vytvorenia účtu pre mladistvých do 15 rokov len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overovať vek používateľov, informuje TASR.
Plán avizovala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová už počas svojho stredajšieho prejavu o stave Únie pred Európskym parlamentom. Nové pravidlá by sa mali vzťahovať na sociálne siete, platformy na zdieľanie videí, online hry, chatboty a AI spoločníkov. V prípade schválenia členskými štátmi v Rade EÚ a Európskym parlamentom by sa týkali napríklad služieb Facebook, Instagram, TikTok, YouTube či ChatGPT.
Rodičovské „miniúčty“
Deti vo veku od 13 do 15 rokov by mohli využívať takzvané miniúčty zriadené prostredníctvom účtu rodiča. Tie by umožňovali prístup k sociálnym sieťam a platformám na šírenie videí primeraným veku, pričom by mali obmedzené kontakty s cudzími osobami a čas používania najviac na jednu hodinu denne.
Deti vo veku od troch do 13 rokov by nemohli využívať sociálne siete. Prostredníctvom účtov spravovaných rodičmi by však mohli používať špeciálne platformy na šírenie videí určené deťom. Ich používanie by bolo obmedzené najviac na jednu hodinu denne.
Boj proti návykovosti
EK zároveň navrhuje zaviesť technológie na overovanie veku používateľov online služieb s dôrazom na ochranu súkromia. Po dovŕšení 15 rokov by si tínedžeri mohli vytvárať vlastné účty.
Komisia chce od online služieb aj tzv. bezpečný dizajn. Návrh má pre mladistvých do 18 rokov obmedziť prvky, ktoré podporujú návykové používanie, a lepšie chrániť deti pred škodlivým alebo extrémnym obsahom. AI spoločníci a chatboty by zároveň nemali simulovať medziľudské vzťahy spôsobom, ktorý vytvára emocionálnu závislosť.
Poskytovatelia veľkých online platforiem by mali preukázať, že ich služby sú bezpečné už svojím dizajnom. EK by v prípade zistených nedostatkov mohla požadovať nápravné opatrenia.
Ochrana mladistvých na sociálnych sieťach sa v posledných mesiacoch stala výraznou politickou témou v členských štátoch EÚ. Opatrenia pripravujú alebo zvažujú Slovensko, Francúzsko, Grécko, Španielsko, Taliansko či Slovinsko.
Podľa posledného prieskumu Eurobarometra považuje ochranu detí a mladých ľudí na internete za vysokú prioritu až 92 percent Slovákov a Európanov. Prieskum zároveň ukázal výrazné obavy z rizík spojených so sociálnymi sieťami vrátane kyberšikany, groomingu, škodlivého obsahu a zneužívania osobných údajov detí.