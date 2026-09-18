Jankovskú zadržali ešte v roku 2020 počas policajnej akcie Búrka.
Na bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú podali obžalobu. Prípad už dostal Špecializovaný trestný súd, potvrdila jeho hovorkyňa Iveta Pulman Erdélyiová.
Podľa Aktuality.sk sa obžaloba týka prijímania úplatku formou spolupáchateľstva, ohýbania práva, podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu. O ďalšom postupe rozhodne sudca po oboznámení sa so spisom.
Jankovskú zadržali ešte v marci 2020 počas policajnej akcie Búrka. V rámci nej vtedy obvinili viacero sudcov a ďalších osôb, najmä pre podozrenia z korupcie a zasahovania do nezávislosti súdov.
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