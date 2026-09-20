Chladné dni ohlasujú začiatok novej vykurovacej sezóny.
Pravidlá na Slovensku hovoria jasne – vykurovacia sezóna štartuje vtedy, keď priemerná denná teplota klesne pod hranicu 13 stupňov počas dvoch po sebe nasledujúcich dní. Chladnejšie septembrové počasie už mnohých prinútilo siahnuť po termostatoch. Ak však vykurovací systém po dlhej letnej prestávke nezbavíte nahromadeného vzduchu, nebude fungovať správne a poriadne vám prevetrá peňaženku, píše magazín Urob si sám.
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