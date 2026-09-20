Definitívne zrušenie striedania času je pritom stále v nedohľadne.
Obyvateľov Slovenska čaká o niekoľko týždňov tradičný návrat z letného času na štandardný stredoeurópsky čas (SEČ). V noci zo soboty 24. októbra na nedeľu 25. októbra 2026 sa ručičky hodín o 3:00 ráno posunú späť na 2:00.
Jesenná zmena tak tento rok pripadá na najskorší možný dátum, keďže pravidlá Európskej únie určujú prechod vždy na poslednú októbrovú nedeľu – a tou je v roku 2026 práve 25. október. Pre porovnanie, v roku 2027 nás zmena čaká až 31. októbra, pripomína portál Merkur.
Hodina spánku navyše
Pre väčšinu ľudí znamená posun hodiniek späť teoretickú hodinu spánku navyše. Odborné výskumy UK Biobank ukazujú, že ľudia v túto noc reálne prespia v priemere o 33 minút viac ako počas bežnej nedele. Aj keď je jesenný prechod pre telo šetrnejší než jarný, posun času môže dočasne rozhodiť vnútorný biologický rytmus.
Po zmene sa síce ráno skôr rozvidnie, no večer padne tma o hodinu skôr, čo pocítia najmä ľudia vracajúci sa zo školy a práce. Špecifický dosah má zmena na zamestnancov na nočných zmenách, ktorým sa pracovná doba v túto noc reálne predĺži o jednu hodinu, čo si vyžaduje pozornosť pri evidencii dochádzky.
Zrušenie striedania času sa opäť odkladá
Hoci sa o definitívnom zrušení posúvania hodín v Európskej únii debatuje už od roku 2018 – pričom ho v celoeurópskej ankete podporilo 84 percent ľudí a na Slovensku 80 percent –, konečná dohoda členských štátov je stále v nedohľadne.
Hlavným problémom zostáva obava z roztrieštenosti, aby susedné krajiny nepoužívali odlišné časové režimy. Európska komisia síce v roku 2026 potvrdila, že na zrušení striedania pracuje a do konca roka pripravuje novú podpornú štúdiu, nateraz však platí schválený rozpis jarných a jesenných zmien času až do roku 2031.