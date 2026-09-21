Výstrahy sa týkajú viacerých krajov a okresov.
V pondelok môže západné Slovensko a horské oblasti zasiahnuť silný vietor. SHMÚ preto vydal výstrahy prvého stupňa.
Na západe krajiny platia výstrahy od 14.00 do 18.00 h pre celý Bratislavský a väčšinu Trnavského a Nitrianskeho kraja. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť 65 až 70 km/h.
Ešte silnejší vietor sa očakáva na horách, kde výstrahy platia počas celého pondelka. Týkajú sa najmä Žilinského kraja a okresov Banská Bystrica, Brezno a Poprad. V nárazoch tam môže vietor dosiahnuť 110 až 135 km/h, čo už zodpovedá víchrici. Počas dňa by mal prechodne zoslabnúť.
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