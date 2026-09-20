Slovensko čelí prudkej zmene počasia.
Počasie na Slovensku čaká v najbližších hodinách náhla a výrazná otočka. K našim hraniciam sa z Európy rýchlo približuje studený front, ktorý prinesie zrážky, zosilnenie vetra a následný prepad teplôt. Podľa predpovedí dorazí front na naše územie už v nedeľu večer, pravdepodobne krátko po 21:00. Cez krajinu prejde pomerne svižne a do ranných hodín sa presunie ďalej na východ. Hoci miestami spadne výdatnejší dážď, na väčšine územia pôjde len o niekoľko milimetrov, čo dlhotrvajúce sucho zásadnejšie nevyrieši.
Sever zasiahnu zrážky aj búrky
Prechod frontu bude len začiatkom chladnejšej fázy. Za ním k nám začne prúdiť vlhký a studený vzduch zo severu, ktorý prinesie ďalšie zrážkové vlny. S dažďom treba v pondelok a utorok počítať predovšetkým na severe a čiastočne na východe Slovenska, pričom na náveterných stranách pohorí môže spadnúť 20 až 30 milimetrov zrážok.
V dôsledku búrkovej aktivity nad susedným Poľskom sa na severe nášho územia môžu ojedinele objaviť aj búrky či intenzívnejšie prehánky, no nebezpečné sprievodné javy sa nepredpokladajú, uvádzajú iMeteo.sk a SHMÚ.
Vysoké Tatry čaká snehová pokrývka
Výrazný pokles teplôt sa najviac prejaví na horách, kde sa hranica sneženia posunie podstatne nižšie. Prvé snehové vločky by sa vo Vysokých Tatrách mali objaviť už v pondelok popoludní. Najintenzívnejšie sneženie sa podľa modelov ICON očakáva v pondelok večer a počas noci na utorok.
Vo vysokých horských polohách by mohlo napadnúť 10 až 15 centimetrov snehu, pričom v nižších polohách sa s vysokou pravdepodobnosťou vytvorí aspoň niekoľkocentimetrový snehový poprašok, ktorý vydrží niekoľko hodín.