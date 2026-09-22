Analytici spochybňujú výsledky volieb v Rusku: Podľa ich výpočtov mohol byť sfalšovaný každý tretí hlas
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TASR
dnes 22. septembra 2026 o 11:04
Čas čítania 0:34

Analytici spochybňujú výsledky volieb v Rusku: Podľa ich výpočtov mohol byť sfalšovaný každý tretí hlas

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Analytici spochybňujú výsledky volieb v Rusku: Podľa ich výpočtov mohol byť sfalšovaný každý tretí hlas
Zdroj: TASR/AP

Jeden z analytikov zároveň označil približne 31 percent hlasov za sfalšované, pričom pochybnosti sa týkajú aj výsledku Jednotného Ruska.

Podľa analýz volebných dát mohla byť skutočná účasť na voľbách do ruskej Štátnej dumy výrazne nižšia, než uviedla Ústredná volebná komisia (ÚVK). Rozdiely sa podľa analytikov týkajú aj výsledku strany Jednotné Rusko.

Podpora Jednotného Ruska mohla byť výrazne nižšia

ÚVK uvádza účasť 59,32 percenta, pričom Jednotné Rusko malo získať 57,83 percenta hlasov a 347 mandátov. Analytik Boris Ovčinnikov však po preskúmaní 20-tisíc volebných protokolov odhadol skutočnú účasť na menej ako 40 percent. Za sfalšovaných považuje približne 31 percent hlasov.

K podobným výsledkom dospel Petr Žižin, ktorý odhadol reálnu podporu Jednotného Ruska na približne 35 percent. Volebný expert Roman Udot situáciu komentoval slovami: „Toto je smrteľný záchvat systému... Sibír sa začala meniť na volebné sultanáty, lebo nedokázali dosiahnuť požadované výsledky.“

Podozrenia sa týkajú aj strany Spravodlivé Rusko. Podľa analytika Stanislava Andrejčuka jej malo 60-tisíc dodatočných hlasov pomôcť prekročiť päťpercentnú hranicu a dostať sa do Dumy.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP
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