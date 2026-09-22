Nové sumy sa budú týkať ľudí, ktorým vznikne nárok na dávku v roku 2027.
Od roku 2027 sa zvýšia maximálne sumy nemocenských dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Viac peňazí budú môcť po splnení podmienok dostať ľudia na PN, rodičia na materskej, tehotné ženy aj poistenci poberajúci ošetrovné, informovala Sociálna poisťovňa na webe.
Dôvodom je každoročné zvýšenie všeobecného vymeriavacieho základu, od ktorého sa odvíja aj maximálna výška jednotlivých dávok. Nové sumy sa budú týkať prípadov, keď nárok na dávku vznikne od 1. januára do 31. decembra 2027.
Nemocenské presiahne 1 800 eur
Ak sa poistenec v roku 2027 stane práceneschopným, maximálne nemocenské dosiahne 1 757,60 eura pri 30-dňovom mesiaci. Pri mesiaci s 31 dňami môže Sociálna poisťovňa vyplatiť najviac 1 816,20 eura.
Materské sa priblíži k 2 500 eurám
Výrazne vyššie môže byť aj maximálne materské. Pri 30-dňovom mesiaci dosiahne najviac 2 396,80 eura, pri 31-dňovom mesiaci až 2 476,70 eura.
Zvýši sa aj tehotenské
Budúce mamičky budú môcť v roku 2027 dostať tehotenské maximálne 479,40 eura pri 30-dňovom mesiaci a 495,40 eura pri 31-dňovom mesiaci.
Vyššie bude aj ošetrovné
Krátkodobé ošetrovné, ktoré Sociálna poisťovňa vypláca najviac 14 dní, môže dosiahnuť 820,30 eura.
Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré možno po splnení podmienok poberať najviac 90 dní, bude mesačné maximum 1 757,60 eura pri 30-dňovom mesiaci a 1 816,20 eura pri 31-dňovom mesiaci.