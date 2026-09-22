Štát zatiaľ nenašiel spôsob, ako nahradiť výpadok stoviek miliónov eur, preto môže dôjsť iba k úpravám dane.
Transakčná daň sa na Slovensku pravdepodobne úplne nezruší, hoci premiér Robert Fico v minulosti avizoval jej zrušenie od budúceho roka. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar uviedol, že štát zatiaľ nenašiel spôsob, ako nahradiť stovky miliónov eur, ktoré z tejto dane získava.
„Zrejme transakčná daň sa rušiť ako celok nebude. Dôjde asi len k nejakým úpravám,“ povedal Gašpar. Konkrétne zmeny zatiaľ nespresnil a nevedel ani potvrdiť, či sa na nich dohodla koaličná rada.
Rozpočet má udržať deficit pod piatimi percentami
Podľa Gašpara sa koalícia pravdepodobne posunula aj v rokovaniach o rozpočte na budúci rok. Podrobnosti dohody však podľa vlastných slov nepozná. Cieľom vlády má byť udržanie deficitu pod 5 % HDP a zároveň splnenie požiadaviek Európskej komisie.
Koaličné strany chcú vo volebnom roku presadiť aj viaceré opatrenia pre občanov, najmä v sociálnej oblasti. Ich rozsah však bude závisieť od možností štátneho rozpočtu.