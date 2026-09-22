Nemocnica kritiku odmieta a tvrdí, že pacienti neboli ohrození a prevádzka ani plánované operácie neboli obmedzené.
Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne opäť prasklo potrubie, podľa Progresívneho Slovenska ide už o druhú podobnú poruchu za dva týždne. Tentoraz nastala havária na potrubí teplej vody v suteréne chirurgického pavilónu.
Nemocnica uviedla, že poruchu už odstránila a jej prevádzka funguje bez obmedzení. Podľa hovorkyne Martiny Holecovej nebola ohrozená zdravotná starostlivosť ani bezpečnosť pacientov a nemuseli rušiť operácie či plánované vyšetrenia, informovala tnlive.sk.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nemocnica kritiku odmieta
Vedenie nemocnice zároveň vysvetlilo, že havária vznikla na pôvodnom potrubí, ktoré nebolo súčasťou rekonštrukcie.
Opozičné PS udalosť kritizovalo a vyzvalo na politickú zodpovednosť ministra zdravotníctva Kamila Šaška. Nemocnica sa však voči tvrdeniam o ohrození pacientov ohradila a označila ich za nepravdivé a zavádzajúce.
Zároveň upozornila, že v prípade preukázateľne nepravdivých tvrdení, ktoré by mohli poškodiť jej dobré meno, je pripravená využiť aj právne prostriedky.