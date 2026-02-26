Pri príliš nízkej alebo naopak vysokej mzde sa bonus môže krátiť, prípadne zaniknúť.
Pracujúci rodičia môžu v roku 2026 získať na daňovom bonuse na dieťa až 100 eur mesačne. Výška bonusu závisí od veku dieťaťa aj od príjmu rodiča, informuje web kros.sk.
Na dieťa do 15 rokov je bonus 100 eur mesačne. Od 15 do 18 rokov je to 50 eur mesačne. Po dovŕšení 18 rokov nárok na daňový bonus zaniká.
Pozor na nízky príjem
Ak má rodič nízku mzdu, nemusí dostať bonus v plnej výške. Zákon stanovuje limit podľa výšky základu dane (hrubá mzda mínus odvody) a počtu detí. Ak je príjem príliš nízky, bonus sa kráti.
Pozor aj na vysoký príjem
Daňový bonus sa kráti aj pri vyšších zárobkoch. V roku 2026 sa začne znižovať, ak mesačný základ dane presiahne 2 286 eur (približne hrubá mzda nad 2 670 eur). Pri ešte vyššom príjme môže nárok na bonus úplne zaniknúť.
Kto si môže bonus uplatniť
Mesačne si môže daňový bonus uplatniť iba daňový rezident Slovenska, ktorý nemá počas roka zdaniteľné príjmy zo zahraničia. Ak príjmy zo zahraničia vzniknú, mesačné vyplácanie sa zastaví a bonus sa môže dorovnať až v daňovom priznaní, ak sú splnené zákonné podmienky.
Ako o bonus požiadať
O mesačné uplatnenie treba požiadať zamestnávateľa prostredníctvom tlačiva „Vyhlásenie“ a doložiť potrebné doklady, napríklad rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy. Bonus sa vypláca spolu so mzdou.