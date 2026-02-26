Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 26. februára 2026 o 9:03
Čas čítania 0:51

Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Zdroj: Getty Images/Owen Franken

Pri príliš nízkej alebo naopak vysokej mzde sa bonus môže krátiť, prípadne zaniknúť.

Pracujúci rodičia môžu v roku 2026 získať na daňovom bonuse na dieťa až 100 eur mesačne. Výška bonusu závisí od veku dieťaťa aj od príjmu rodiča, informuje web kros.sk

Na dieťa do 15 rokov je bonus 100 eur mesačne. Od 15 do 18 rokov je to 50 eur mesačne. Po dovŕšení 18 rokov nárok na daňový bonus zaniká.

Pozor na nízky príjem

Ak má rodič nízku mzdu, nemusí dostať bonus v plnej výške. Zákon stanovuje limit podľa výšky základu dane (hrubá mzda mínus odvody) a počtu detí. Ak je príjem príliš nízky, bonus sa kráti.

Pozor aj na vysoký príjem

Daňový bonus sa kráti aj pri vyšších zárobkoch. V roku 2026 sa začne znižovať, ak mesačný základ dane presiahne 2 286 eur (približne hrubá mzda nad 2 670 eur). Pri ešte vyššom príjme môže nárok na bonus úplne zaniknúť.

Kto si môže bonus uplatniť

Mesačne si môže daňový bonus uplatniť iba daňový rezident Slovenska, ktorý nemá počas roka zdaniteľné príjmy zo zahraničia. Ak príjmy zo zahraničia vzniknú, mesačné vyplácanie sa zastaví a bonus sa môže dorovnať až v daňovom priznaní, ak sú splnené zákonné podmienky.

Ako o bonus požiadať

O mesačné uplatnenie treba požiadať zamestnávateľa prostredníctvom tlačiva „Vyhlásenie“ a doložiť potrebné doklady, napríklad rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy. Bonus sa vypláca spolu so mzdou.

peniaze
Zdroj: PxHere
24. februára 2026 o 11:41 Čas čítania 0:30 Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
24. februára 2026 o 5:55 Čas čítania 0:41 Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
25. februára 2026 o 17:52 Čas čítania 0:31 Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Ekonomika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 17:52
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
pred 2 hodinami
Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo aj najvyšší stupeň pohotovosti
Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo aj najvyšší stupeň pohotovosti
pred hodinou
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
včera o 18:34
Európska únia posiela odkaz Ficovi a Orbánovi. Blok poskytne Ukrajine dohodnutú pôžičku „tak či onak“
Európska únia posiela odkaz Ficovi a Orbánovi. Blok poskytne Ukrajine dohodnutú pôžičku „tak či onak“
včera o 08:06
Slovensko potrápi silný vietor. Výstraha platí pre tieto okresy (+mapa)
Slovensko potrápi silný vietor. Výstraha platí pre tieto okresy (+mapa)
pred 2 dňami
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
pred 2 dňami
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
pred 2 dňami
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
včera o 17:52
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
včera o 08:06
Slovensko potrápi silný vietor. Výstraha platí pre tieto okresy (+mapa)
Slovensko potrápi silný vietor. Výstraha platí pre tieto okresy (+mapa)
21. 2. 2026 11:16
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
21. 2. 2026 14:00
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
pred 2 dňami
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
19. 2. 2026 11:01
V Bratislave sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Je nebezpečné pre staršie psy a šteňatá
V Bratislave sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Je nebezpečné pre staršie psy a šteňatá
17. 2. 2026 8:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lifestyle news
Obľúbená turistická destinácia Slovákov zvyšuje turistickú daň. Noc v hoteli sa predraží o desiatky eur
pred 32 minútami
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
pred hodinou
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
včera o 18:17
10 najväčších filmových otáznikov, nad ktorými si dodnes láme hlavu každý. Odpovede na niektoré z nich ťa prekvapia
včera o 16:11 1
Šmolki prijal ďalšiu výzvu vo Fight Night Challenge. Hviezdu z 13K čaká zápas dvojíc
včera o 15:18
Robert De Niro sa rozplakal v podcaste. Prehovoril o strachu a rozdelenej Amerike
včera o 14:31
Teraz sa môžeš ubytovať v chate z Heated Rivalry. Luxusná rezidencia je v ponuke na Airbnb
včera o 13:45
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
včera o 12:47
VIDEO: GTA po turecky. Muž v Kayseri vykradol zlatníctvo a ušiel na oslovi
včera o 11:19
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Nehoda vlaku a vozidla na východe Slovenska si vyžiadala dve obete
včera o 17:11
AKTUÁLNE: Nehoda vlaku a vozidla na východe Slovenska si vyžiadala dve obete
Dopravná nehoda sa stala na nechránenom železničnom priecestí.
AKTUÁLNE: Vo Vysokých Tatrách padla lavína. Hlásia dve obete
včera o 21:45
AKTUÁLNE: Vo Vysokých Tatrách padla lavína. Hlásia dve obete
TABUĽKA: Nájmy v slovenských mestách znova vzrástli. Pozri si, kde si priplatíš najviac
včera o 18:29
TABUĽKA: Nájmy v slovenských mestách znova vzrástli. Pozri si, kde si priplatíš najviac
Európska únia posiela odkaz Ficovi a Orbánovi. Blok poskytne Ukrajine dohodnutú pôžičku „tak či onak“
včera o 18:34
Európska únia posiela odkaz Ficovi a Orbánovi. Blok poskytne Ukrajine dohodnutú pôžičku „tak či onak“
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
včera o 17:52
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
Český reťazec My Food skrachoval. Na Slovensku po ňom ostali len dlhy
včera o 17:32
Český reťazec My Food skrachoval. Na Slovensku po ňom ostali len dlhy
Slovensko Všetko
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
pred hodinou
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
včera o 17:11
AKTUÁLNE: Nehoda vlaku a vozidla na východe Slovenska si vyžiadala dve obete
včera o 21:45
AKTUÁLNE: Vo Vysokých Tatrách padla lavína. Hlásia dve obete
Ekonomika Všetko
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
pred hodinou
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
včera o 18:29
TABUĽKA: Nájmy v slovenských mestách znova vzrástli. Pozri si, kde si priplatíš najviac
21. 2. 2026 6:55
Huliakove ministerstvo avizuje prísnejší zákon pre prevádzkovateľov ubytovania cez Booking a Aribnb. Hrozí pokutami až 30 000 eur
Zahraničie Všetko
Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo aj najvyšší stupeň pohotovosti
pred 2 hodinami
Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo aj najvyšší stupeň pohotovosti
pred 3 hodinami
Island plánuje usporiadať referendum o EÚ. Reaguje na ruskú agresiu aj kroky USA
včera o 19:14
Dráma na univerzite v Brne: Polícia zasahovala kvôli študentovi

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Nabúrali ste do auta? Vysvetľujeme, čo robiť a kedy vám hrozí pokuta
dnes o 05:47
Nabúrali ste do auta? Vysvetľujeme, čo robiť a kedy vám hrozí pokuta
Mnohí vodiči v praxi nevedia, ako presne postupovať: kedy stačí spísať záznam o nehode, kedy je potrebné volať políciu a aké následky hrozia, ak vodič z miesta odíde.
NBS varuje pred „gréckou cestou“. Slabý rast, rastúci dlh a riziko tvrdšej konsolidácie menia vyhliadky slovenskej ekonomiky
včera o 07:00
NBS varuje pred „gréckou cestou“. Slabý rast, rastúci dlh a riziko tvrdšej konsolidácie menia vyhliadky slovenskej ekonomiky
Reportér Forró po štyroch rokoch invázie: Ľudia sú vyčerpaní, niektorí len mlčky sedia a pozerajú do prázdna (Rozhovor)
pred 2 dňami
Reportér Forró po štyroch rokoch invázie: Ľudia sú vyčerpaní, niektorí len mlčky sedia a pozerajú do prázdna (Rozhovor)
Dôležité dátumy v roku 2026: Prehľad kľúčových termínov pre dane, odvody, sociálne dávky a povinnosti počas roka
pred 3 dňami
Dôležité dátumy v roku 2026: Prehľad kľúčových termínov pre dane, odvody, sociálne dávky a povinnosti počas roka
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
pred 4 dňami
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia