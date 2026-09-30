Kto sa nezaregistruje, hrozia mu vysoké pokuty.
Nový zákon zriadi od 1. januára 2027 verejný register eTurista, ktorý bude spravovať Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Každá nehnuteľnosť ponúkaná na krátkodobý prenájom cez digitálne platformy, ako Airbnb či Booking, získa po registrácii unikátne registračné číslo. Bez neho platformy ponuku ubytovania vôbec nezverejnia.
Noví hostitelia nebudú môcť bez zápisu do registra ponúknuť nehnuteľnosť na prenájom. Existujúci ubytovatelia, ktorí svoje služby poskytujú už pred 1. januárom 2027, získajú prechodné obdobie na zápis do 28. februára 2027. Počas týchto dvoch mesiacov im pokuty nehrozia a môžu bez obáv prijímať rezervácie napríklad aj na leto 2027.
Hrozia tisícové pokuty
Ak ministerstvo objaví ponuku bez platného registračného čísla, prikáže platforme jej okamžité odstránenie. Samotným hostiteľom bez registrácie hrozia prísne finančné postihy:
- Fyzické osoby: Pokuta od 100 do 1 000 eur, pri opakovanom porušení až 2 000 eur.
- Právnické osoby a podnikatelia: Pokuta od 1 000 do 3 000 eur, pri opakovanom delikte až do 6 000 eur.
Koniec sivej zóny a kontrola daní
Register eTurista poslúži štátu ako nástroj na sprísnenie kontroly celej oblasti krátkodobých prenájmov. Úrady získajú systematický prehľad o počte hostí, prenocovaní, adresách aj príjmoch, ktoré bude možné priamo porovnávať s podanými daňovými priznaniami.
Vzhľadom na rastúcu legislatívnu a administratívnu záťaž odborníci odporúčajú majiteľom zvážiť takzvaný prevádzkový nájom. Pri ňom správu nehnuteľnosti aj plnenie zákonných povinností preberá profesionálna správcovská spoločnosť, čím sa majitelia vyhnú riziku pokút či strate zisku zo zablokovaných inzerátov.