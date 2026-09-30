Envirorezort dočasne povedie premiér Robert Fico, zatiaľ čo v koalícii vyostruje hrozba politickej krízy.
Prezident Peter Pellegrini v stredu oficiálne odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Stalo sa tak hneď po tom, ako mu parlament v utorok vyjadril nedôveru, pričom za jeho odchod hlasovalo 77 poslancov – opozíciu podporila aj drvivá väčšina členov koaličnej SNS.
Otvorený spor medzi národniarmi a ich vlastným nominantom trval niekoľko mesiacov. SNS Tarabovi vyčítala najmä chýbajúcu diskusiu pri kľúčových projektoch, ako sú zonácie či veterné parky. Taraba obvinenia odmietal a trval na tom, že rezort viedol transparentne a šetril štátne financie.
Rezort preberá Fico, v hre sú predčasné voľby
Vedením ministerstva životného prostredia bol dočasne poverený predseda vlády Robert Fico. Situácia v koalícii je však mimoriadne napätá. Fico sa ešte v polovici septembra pokúsil spor urovnať a podaný návrh na odvolanie Tarabu stiahol, čo SNS označila za priame porušenie koaličnej zmluvy.
V reakcii na kroky národniarov zvolal Smer-SD na stredu predsedníctvo strany, aby rozhodlo o ďalšom postupe. Opozícia medzitým využíva situáciu a žiada vyhlásenie predčasných parlamentných volieb.
Taraba mieri do parlamentu, Kuffa naráža na Pellegriniho
Tomáš Taraba sa po zosadení z ministerského kresla vráti do poslaneckej lavice. Avizoval, že v Národnej rade SR bude pôsobiť ako autonómny poslanec, no zároveň varoval, že k vláde sa v ďalšom období „primerane postaví“.
SNS navrhuje na uvoľnené kreslo ministra doterajšieho štátneho tajomníka Filipa Kuffu, ktorý už absolvoval aj rokovanie s premiérom. Jeho vymenovanie však naráža na postoj prezidenta Petra Pellegriniho. Hlava štátu sa totiž ešte koncom augusta vyjadrila, že ak má dôjsť k výmene ministra, musí ísť o kvalitnejšiu nomináciu, pričom dodala, že na Slovensku existujú aj vhodnejší kandidáti než Filip Kuffa.