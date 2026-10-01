Päť členských štátov EÚ na čele s Nemeckom pripravuje nový systém, podľa ktorého budú neúspešní žiadatelia o azyl namiesto návratu do vlasti presídľovaní do partnerských krajín mimo európskeho bloku.
Nemecko, Dánsko, Rakúsko, Grécko a Holandsko spojili sily a podľa informácií portálu Politico pracujú na mechanizme, ktorý kompletne zmení doterajšie pravidlá. Cieľom je umožniť deportácie migrantov so zamietnutým azylom do vybraných tretích štátov, uvádza Politico.
Pilotný projekt by mal odštartovať v prvej polovici roka 2027, v druhej polovici toho istého roka plánujú spustiť plnú prevádzku. Najbližšie k dohode má momentálne Rwanda, no v hre sú aj Uganda či Uzbekistan. EÚ je pripravená partnerským krajinám kompenzovať náklady na ubytovacie kapacity aj podporiť lokálne integračné programy.
Prísnejšie hranice a blesková jednotka Frontexu
Súčasťou nového prístupu má byť aj razantné posilnenie vonkajších hraníc EÚ. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt požaduje, aby európska pohraničná agentúra Frontex oveľa intenzívnejšie asistovala pri samotných deportáciách. Presadzuje tiež vznik špeciálnej rýchlej jednotky Frontexu, ktorú by bolo možné v prípade nečakaného náporu migrantov okamžite nasadiť priamo na hranicu.
Nechcú zlyhať ako Británia
Grécky minister pre migráciu Thanos Plevris ubezpečil, že cieľom nie je budovať uzavreté detenčné tábory či lágre. Vytipované štáty už v súčasnosti disponujú ubytovacou infraštruktúrou aj skúsenosťami s väčšími skupinami migrantov.
Podobný plán s Rwandou v roku 2022 dohodlo aj Spojené kráľovstvo, no po rokoch právnych sporov kompletne zlyhal. Európska päťka má preto bližšie k takzvanému talianskemu modelu – Rím totiž úspešne zriadil spracovateľské centrá pre migrantov na území Albánska, ktoré nie je členom EÚ.