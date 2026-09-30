Vláda na výjazdovom rokovaní schválila skrátené legislatívne konanie o novom zákone.
Vláda na stredajšom výjazdovom zasadnutí v Uhrovci odsúhlasila, že nový zákon o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu prejde parlamentom v skrátenom legislatívnom konaní. Ministerstvo školstva tento krok zdôvodnilo mimoriadnymi okolnosťami a zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou na slovenských školách.
V predloženom materiáli sa rezort výslovne odvoláva na tragický utorkový incident na základnej škole v Staškove v okrese Čadca, kde 13-ročný žiak útočil nožom. Podľa ministerstva nejde o ojedinelý prípad, ale o pokračovanie série závažných násilných činov zo strany detí a mladistvých.
Spojenie škôl, polície aj zdravotníkov
Skúsenosti z predošlých incidentov ukazujú, že násilným činom takmer vždy predchádzajú varovné signály v správaní mladého človeka. Problémom doteraz bolo, že rodina, škola, polícia, lekári či sociálna kuratela si tieto varovné znamenia všímali len izolovane a chýbal jednotný systém, ktorý by ich dokázal rýchlo prepojiť.
Nový zákon zavádza komplexný mechanizmus, ktorý umožní:
- včas identifikovať nebezpečné zmeny v správaní detí a mládeže,
- odborne posúdiť úroveň rizika,
- koordinovane reagovať pomocou individuálneho plánu ochrany ohrozeného dieťaťa.
Zachytiť hrozby skôr, než bude neskoro
Ministerstvo zdôrazňuje, že nový systém sa neameriava len na ideologicky motivované násilie, ale na akúkoľvek mobilizáciu k násiliu – teda stav, keď sa u mladého človeka formuje ochota ublížiť druhým alebo sebe. Každé odkladanie platnosti tohto zákona podľa vlády zvyšuje riziko, že varovné signály opäť zostanú nepovšimnuté.
Samotný návrh zákona už prešiel riadnym pripomienkovým konaním aj rozhodnutím vlády z konca augusta. Skrátené konanie sa preto dotkne výhradne lehôt v Národnej rade SR, aby zákon vstúpil do praxe v čo najkratšom čase. Časť legislatívy týkajúca sa online priestoru bola zároveň notifikovaná Európskej komisii.