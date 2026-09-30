Predsedníctvo Smeru-SD po odvolaní Tomáša Tarabu vyhlásilo, že udržanie vládnej väčšiny v parlamente si vyžiada obrovské úsilie.
Po utorkovom odvolaní Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia sa na Úrade vlády SR mimoriadne zišlo predsedníctvo najsilnejšej vládnej strany Smer-SD. Vedenie strany vyhlásilo, že udržanie vládnej väčšiny si po novom vyžiada enormné úsilie, no prízvukuje, že Slovensko potrebuje akčnú a schopnú vládu aj v prípade, ak by sa mala opierať len o tesnú väčšinu v parlamente.
Smer zároveň vyzval svojich koaličných partnerov na zodpovedné vládnutie. Prvým kľúčovým testom súdržnosti bude podľa nich schválenie realistického štátneho rozpočtu.
Spory partnerov nesmú blokovať štát
Najsilnejšia koaličná strana pripomenula, že od roku 2023 funguje ako najstabilnejší prvok vlády a za ten čas neutrpela stratu ani jediného poslanca. Podľa Smeru nie je prípustné, aby vnútrostranícke spory partnerov prekrývali kľúčové témy, ako sú výstavba nemocníc, rozvoj infraštruktúry, projekt nového jadrového zdroja, hospodársky rast či zahraničná politika.
Fico ide s SNS hľadať nového ministra
Predseda vlády Robert Fico je podľa stanoviska predsedníctva pripravený v úzkej súčinnosti so Slovenskou národnou stranou doriešiť personálne obsadenie na čele envirorezortu.
Strana v závere zdôraznila, že Slovensko môže medzinárodným turbulenciám a nebezpečným globálnym situáciám čeliť len vtedy, ak si vláda a parlament dokážu zachovať elementárnu stabilitu a schopnosť prijímať zásadné rozhodnutia.