Zásadný zlom a zrážky dorazia až v polovici mesiaca.
Október nás hneď v úvode privíta obľúbeným babím letom. Kým milovníci slnka a prechádzok si prídu na svoje, príroda bude opäť trpieť. Začiatok mesiaca má byť totiž extrémne chudobný na zrážky. Meteorológovia predpokladajú, že až do 7. októbra u nás nespadne prakticky ani kvapka vody. Výsledkom bude prehlbujúci sa deficit vlahy a ďalší nárast intenzity sucha, uvádza iMeteo.sk.
Nadpriemerné teploty sú novým štandardom
Čo sa týka teplôt na teplomeroch, žiadne mrazivé prekvapenia sa nateraz nekonajú. Dáta z Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia ukazujú, že každý jeden októbrový týždeň by mal byť teplotne nadpriemerný.
Tento trend sa na Slovensku stáva novou normou – podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v októbri by sa mala priemerná teplota držať zhruba jeden až tri stupne Celzia nad dlhodobým normálom.
Zrážkový obrat a prvá nádielka pre Alpy
Všetko sa zmení s blížiacou sa polovicou mesiaca. Prvé slabé prehánky sa môžu objaviť už okolo 7. októbra, no skutočný zlom v počasí by mal nastať okolo 12. októbra. Druhá polovica mesiaca totiž sľubuje zrážkovo vysoko nadpriemerné počasie.
Oblačnosť a výdatný dážď k nám prinesú tlakové níže, ktoré sa budú formovať nad stále teplým Stredozemným a Jadranským morom a následne sa presunú nad našu oblasť. Zmena atmosférických podmienok a prílev zrážok zároveň prinesú skvelú správu pre milovníkov zimných športov – Alpy by sa totiž mali konečne dočkať snehovej nádielky.