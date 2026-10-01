Očakávaná tlačová konferencia odvolaného exministra Tomáša Tarabu a poslanca Petra Slyška priniesla pre vládny tábor poriadne zemetrasenie.
Ohlásený brífing priniesol potvrdenie najhorších scenárov pre vládnych lídrov. Poslanec Peter Slyško oficiálne balí kufre v poslaneckom klube Hlas-SD a po boku odvolaného šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu vytvára novú dvojicu. Taraba na rovinu vyhlásil, že koalícia už disponuje len 76 hlasmi, keďže seba ani Slyška nateraz do automatickej koaličnej väčšiny nezapočítava, uvádza Denník N.
Obaja poslanci posielajú bývalým partnerom jasný odkaz – čakajú, ako s nimi koalícia nastaví ďalšiu komunikáciu. Pokiaľ bude pokračovať ich osočovanie zo strany niektorých politikov, odzrkadlí sa to na ich podpore vládnych návrhov.
Slobodná voľba pri hlasovaní
Pri každom zákone plánujú hlasovať výhradne podľa vlastného vedomia a svedomia. O rozpočte sú síce ochotní vyjednávať, no Taraba skritizoval, že z neho doteraz „nevidel ani čiarku“. Zároveň zopakoval svoj zámer presadiť skresanie počtu podpredsedov parlamentu zo štyroch na dvoch.
Ostrá prestrelka s Dankom: Sú to absolútne lži
Taraba využil svoje prvé parlamentné vystúpenie aj na ostrú odvetu voči šéfovi SNS Andrejovi Dankovi. Ten totiž dopoludnia vyhlasoval, že na ministerstve životného prostredia sa počas posledných dní vo veľkom skartujú dokumenty.
„Sú to absolútne lži,“ ohradil sa rázne exminister a zdôraznil, že rezort dnes odovzdal v čistom stave a bez jedinej kauzy. Na adresu predsedu národniarov však pridal aj oveľa tvrdšie slová, keď pred kamerami bez obalu skonštatoval, že s Andrejom Dankom sa jednoducho vládnuť nedá.
Politická budúcnosť s Tarabom
Rozhodnutie opustiť stranu, v ktorej pôsobil aj ako žilinský krajský predseda, podľa neho nebolo jednoduché ani z osobného hľadiska.
Po vystúpení z Hlasu bude Slyško v Národnej rade pôsobiť ako nezaradený poslanec. Na spoločnom brífingu s bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom uviedol, že sa chcú spoločne venovať najmä presadzovaniu tém dôležitých pre slovenské regióny, pripomína Denník N.
Do parlamentných lavíc sa Slyško vrátil iba v polovici septembra, keď Peter Kmec z Hlasu odišiel pôsobiť ako veľvyslanec v Ríme. Slyško je náhradníkom ministra investícií Samuela Migaľa.
V parlamente už pôsobil aj v období, keď bol Kmec členom vlády. V tom čase podporoval vládnu koalíciu a pri hlasovaniach postupoval v súlade s poslaneckým klubom Hlasu.