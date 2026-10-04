Firma v minulosti dosahovala miliónové tržby, neskôr jej však začali narastať dlhy voči štátu aj poisťovniam.
Slovenská spoločnosť Good-Line, ktorá sa venovala predaju a distribúcii potravín, skončila v konkurze. Okresný súd v Trnave ho vyhlásil koncom septembra na návrh daňového úradu. Majetok firmy by sa mal postupne speňažiť a peniaze použiť na úhradu časti dlhov, upozornili regióny.sk.
Tržby jej vyskočili na milióny eur
Firma vznikla v roku 2013 a v minulosti zaznamenala výrazný rast. V roku 2021 jej tržby vyskočili z približne 332-tisíc na 5,7 milióna eur. V roku 2023 dosiahli približne 5,6 milióna eur.
Good-Line sa zaoberala najmä dovozom, skladovaním a distribúciou potravín vrátane ovocia, zeleniny či mrazených jedál. Neskôr ponúkala aj kávu a ďalšie produkty.
Firme začali narastať dlhy
Postupne sa však dostala do finančných problémov. Daňové úrady ju zaradili medzi rizikových platiteľov DPH a v auguste 2025 jej evidovali daňový nedoplatok vo výške 1,2 milióna eur. Ďalšie dlhy má aj voči sociálnej a zdravotnej poisťovni.