Existujúci hostitelia dostanú čas do konca februára, noví bez registračného čísla svoju ponuku na platformách nezverejnia.
Od 1. januára 2027 začnú na Slovensku platiť nové pravidlá pre krátkodobé ubytovanie cez platformy ako Airbnb či Booking. Vznikne verejný register eTurista a každá ubytovacia jednotka bude musieť mať vlastné registračné číslo.
Noví hostitelia bez registrácie nebudú môcť svoju nehnuteľnosť na platformách ponúkať. Tí, ktorí ubytovanie poskytujú už pred začiatkom roka 2027, dostanú na registráciu čas do 28. februára 2027.
Za porušenie hrozia tisícové pokuty
Ak bude ponuka zverejnená bez platného registračného čísla, ministerstvo môže nariadiť platforme, aby ju odstránila. Fyzickým osobám bude hroziť pokuta od 100 do 1 000 eur, pri opakovanom porušení až 2 000 eur.
Podnikatelia a firmy môžu dostať pokutu od 1 000 do 3 000 eur, pri opakovanom porušení až 6 000 eur. Register zároveň umožní štátu získať lepší prehľad o krátkodobých prenájmoch vrátane údajov o počte hostí, prenocovaniach, adresách či príjmoch. Údaje bude možné porovnávať aj s daňovými priznaniami.