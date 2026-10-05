Zatiaľ čo sa rodina 14-ročnej Nelky vyrovnáva s obrovskou stratou, na internete sa objavili hoaxy, že dievča malo svojho útočníka šikanovať.
Kým sa rodina 14-ročnej Nelky snaží vyrovnať s najhoršou nočnou morou, na sociálnych sieťach musela čeliť ďalšej rane. V rôznych diskusiách sa začali objavovať nepravdivé informácie, podľa ktorých malo dievča svojho spolužiaka Daniela šikanovať a dokonca mu strihať vlasy.
Blízki zosnulej školáčky sa preto rozhodli prehovoriť a vymyslené obvinenia pre Nový čas ostro odmietajú. Nelku opisujú ako nekonfliktné, pokorné a skromné dievča, ktoré milovalo kone a najradšej trávilo čas v ich prítomnosti. Dôrazne sa ohradil aj psychológ Marek Madro z Krízovej linky pomoci IPčko, ktorý s rodinou intenzívne pracuje. Upozornil, že šírené správy nie sú pravdivé a je neprípustné ubližovať dieťaťu, ktoré sa už nedokáže brániť.
Chcela dospelých včas varovať
Podľa rodiny má celý príbeh ešte desivejší rozmer. Nelka totiž nebola žiadnou agresorkou, ale naopak dievčaťom, ktoré zo správania 13-ročného Daniela malo strach a snažilo sa na riziko upozorniť dospelých.
Veľmi blízky vzťah mala najmä s učiteľkou Ivanou (44), ktorej dôverovala. Práve táto učiteľka sa počas krvavého útoku obetavo postavila medzi Daniela a Nelku a robila všetko pre to, aby dievča zachránila. Sama pri tom utrpela zranenia, no boj o život mladučkého dievčaťa bol, žiaľ, neúspešný.
Mama útočníka sa vyhrážala sekerou, skončila vo väzbe
V zasiahnutej obci sa však situácia neupokojila ani dni po masakre. Dôvodom bolo vyčíňanie 30-ročnej Vandy, matky 13-ročného útočníka. Tá sa mala v návale emócií vyhrážať vedeniu školy aj samotným žiakom, že vezme sekeru a zabije každého, kto bude o jej synovi hovoriť v zlom.
Rýchly zásah polície na seba nenechal dlho čakať. Vyšetrovateľ ženu obvinil z nebezpečného vyhrážania a výtržníctva a podal podnet na jej väzobné stíhanie. Sudca sa s návrhom stotožnil a matka agresora tak skončila vo väzobnej cele.