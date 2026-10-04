Sudca následne rozhodol o jej väzobnom stíhaní.
Matka útočníka zo Staškova skončila vo vyšetrovacej väzbe. Polícia 30-ročnú ženu obvinila z násilia proti skupine obyvateľov a výtržníctva. Návrhu na jej väzobné stíhanie sudca vyhovel.
Podľa informácií TV JOJ sa žena mala vyhrážať útokom nožom rovesníkom svojho syna aj riaditeľke základnej školy v Staškove. Jedného z chlapcov mala tiež fyzicky konfrontovať. Pred incidentom sa údajne pýtala, kde sa nachádza jej syn.
Polícia vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie ďalšie podrobnosti zatiaľ nezverejnila.
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