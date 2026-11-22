Vodná nádrž Domaša sa stále nespamätala z dlhodobého sucha a jej hladina sa nebezpečne približuje k historickému minimu.
Obľúbená vodná nádrž na východe Slovenska stále dopláca na dlhotrvajúci nedostatok zrážok. Hoci posledné daždivé dni priniesli mierne zlepšenie, Domaši stále chýba 12,5 metra k tomu, aby dosiahla svoju štandardnú prevádzkovú úroveň, uvádza tnlive.sk.
Množstvo vody v nej tak kleslo nebezpečne blízko k najnižším hodnotám v histórii. Vysychajúca priehrada pritom odhalila nielen obrovské pásy dna, ale aj zvyšky obcí, ktoré kedysi zatopila voda.
Vážnosť situácie prinútila konať všetky kompetentné inštitúcie. Priamo pri ustúpenej vode sa zišli zástupcovia štátnej správy, vodohospodárov aj okolitých samospráv, ktorí majú v rukách jej vodný režim a ďalší osud. Vedenia priľahlých dedín pritom na problém upozorňovali už dávnejšie – volali po krízovom štábe a verili, že štát v čase akútneho nedostatku vlahy rázne priškrtí vypúšťanie vody z priehrady.
Úradníci však vtedy narazili na limity platnej legislatívy. „Zákony sú tak stavané, že my musíme konať tak, ako konáme, čiže môžem povedať, že okresný úrad má v tomto smere čistý stôl,“ objasnil situáciu Miroslav Benko z odboru starostlivosti o životné prostredie na okresnom úrade.
Vláda prikázala konať, pribudnú flexibilnejšie pravidlá
Samosprávy sa preto rozhodli poslať oficiálnu žiadosť priamo kabinetu. Vláda na ich podnet zareagovala uznesením, v ktorom nariadila problém bezodkladne riešiť a zaviesť nevyhnutné kroky. Výsledkom spoločného rokovania je úloha pre vodohospodárov – prešovský okresný úrad teraz čaká, kým predložia návrh upraveného manipulačného poriadku, ktorý dokáže rýchlejšie reagovať na aktuálne podmienky v povodí. Modernizované pravidlá hospodárenia s vodou by mali byť hotové na budúci rok.