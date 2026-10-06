Tamojšia vláda okamžite zvolala krízové zasadnutie tajných služieb a kľúčových ministerstiev.
K incidentu došlo v utorok približne o tretej hodine ráno miestneho času. Priamo v bulharskej výlučnej ekonomickej zóne si bezpilotné lietadlá vyhliadli dva ciele. Išlo o nákladné lode, z ktorých jedna sa plavila pod vlajkou afrického štátu Togo a druhá pod vlajkou tichomorského Palau.
Bulharské úrady ani prezidentská kancelária zatiaľ nedokázali s istotou potvrdiť, z akej krajiny smrtiace drony prileteli a kto presne za týmto útokom stojí.
Jedna loď pod hladinou, druhá v plameňoch
Následky dronového úderu sú katastrofálne. Bulharská televízia BNT informovala, že jedno zo zasiahnutých plavidiel nedokázalo poškodenie ustáť a úplne sa potopilo. Osud tamojších námorníkov je zatiaľ neznámy a záchranné zložky po nich intenzívne pátrajú.
Druhá loď po zásahu začala horieť. Z jej paluby sa záchranárom podarilo do bezpečia evakuovať všetkých 18 členov posádky. Viacerí z nich si však z nočného pekla odniesli zranenia rôzneho rozsahu a skončili v rukách zdravotníkov.
Krízový štáb na nohách
Extrémne napätá situácia okamžite zmobilizovala najvyššie politické špičky v krajine. Rumen Radev inicioval zvolanie mimoriadneho krízového štábu. Za jeden stôl si tak museli okamžite sadnúť zástupcovia ministerstva obrany, vnútra, dopravy, životného prostredia, ako aj zástupcovia tajných služieb a prezidentskej kancelárie. Po dopoludňajšom stretnutí sa očakáva aj mimoriadne vyhlásenie pre médiá, ktoré by mohlo do celého incidentu vniesť viac svetla.